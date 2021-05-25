Читайте также Рецепт сырного печенья с вялеными томатами и прованскими травами от Лизы Глинской

По этому рецепту вы с легкостью можете приготовить любое вкусное и полезное мороженое, достаточно заменить клубнику черникой, пюре из персика или груши и вкусный и питательный десерт готов.

Рецепт полезного мороженого

  • Для приготовления клубничного джема удалите хвостики из ягод. Измельчите клубнику блендером и добавьте крахмал и подсластитель на ваш вкус.
  • Перелейте клубничный джем в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Варите смесь до загустения постоянно помешивая. Консистенция должна быть жидкая, но однородная и тягучая.
  • Творог, йогурт и молоко перебейте в блендере до однородной консистенции. Добавьте к молочной смеси охлажденный клубничный джем, мяту и перемешиваем.
  • Разлейте жидкое мороженое по формочкам и отправьте в морозилку. Приятного аппетита!