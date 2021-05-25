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По этому рецепту вы с легкостью можете приготовить любое вкусное и полезное мороженое, достаточно заменить клубнику черникой, пюре из персика или груши и вкусный и питательный десерт готов.
Рецепт полезного мороженого
- Для приготовления клубничного джема удалите хвостики из ягод. Измельчите клубнику блендером и добавьте крахмал и подсластитель на ваш вкус.
- Перелейте клубничный джем в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Варите смесь до загустения постоянно помешивая. Консистенция должна быть жидкая, но однородная и тягучая.
- Творог, йогурт и молоко перебейте в блендере до однородной консистенции. Добавьте к молочной смеси охлажденный клубничный джем, мяту и перемешиваем.
- Разлейте жидкое мороженое по формочкам и отправьте в морозилку. Приятного аппетита!