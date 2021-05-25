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За цим рецептом ви з легкістю можете приготувати будь-яке смачне та корисне морозиво, достатньо замінити полуницю на чорницю, пюре персика чи груші і смачний та поживний десерт готовий.
Рецепт корисного морозива
- Для приготування полуничного джему видаліть хвостики з ягід. Подрібніть полуницю блендером та додайте крохмаль та підсолоджувач на ваш смак.
- Перелийте полуничний джем у каструлю та поставте на маленький вогонь. Варіть суміш до загустіння постійно помішуючи. Консистенція має бути рідка, але однорідна і тягуча.
- Домашній сир, йогурт та молоко перебийте у блендері до однорідної консистенції. Додайте до молочної суміші охолоджений полуничний джем, м'яту та перемішуємо.
- Розлийте рідке морозиво по формочках та відправте в морозилку. Смачного!