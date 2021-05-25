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Кроме ароматного сыра Пармезан в состав печенья кондитер добавила прованские травы и вяленые томаты – вкуснятина!
Подавайте сырное печенье к столу с разнообразными намазками: прекрасно сочетается с плавленым сыром или паштетом.
Рецепт соленого печенья с Пармезаном
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с разрыхлителем, сахаром, солью и прованскими травами.
- Охлажденное сливочное масло натрите на грубой терке до муки и перемешайте. Также добавьте к смеси натертый сыр.
- Вяленые томаты нарежьте мелкими кусочками и вымешайте с тестом.
- Выбейте к тесту на печенье яйцо, добавьте желток и замесите эластичное тесто.
- Для формирования печенья сделайте из теста "колбаску" диаметром 3 – 4 сантиметра.
- Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте охлаждаться в холодильник на несколько часов.
- Снимите с теста пищевую пленку, нарежьте его кружочками толщиной около 0,5 сантиметров.
- Выложите печенье на слой пергамента для выпекания.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте творожное печенье в течение 15 – 18 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления творожного печенья от Лизы Глинской – видео: