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Кроме ароматного сыра Пармезан в состав печенья кондитер добавила прованские травы и вяленые томаты – вкуснятина!

Подавайте сырное печенье к столу с разнообразными намазками: прекрасно сочетается с плавленым сыром или паштетом.

Рецепт соленого печенья с Пармезаном

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с разрыхлителем, сахаром, солью и прованскими травами.
  2. Охлажденное сливочное масло натрите на грубой терке до муки и перемешайте. Также добавьте к смеси натертый сыр.
  3. Вяленые томаты нарежьте мелкими кусочками и вымешайте с тестом.
  4. Выбейте к тесту на печенье яйцо, добавьте желток и замесите эластичное тесто.
  5. Для формирования печенья сделайте из теста "колбаску" диаметром 3 – 4 сантиметра.
  6. Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте охлаждаться в холодильник на несколько часов.
  7. Снимите с теста пищевую пленку, нарежьте его кружочками толщиной около 0,5 сантиметров.
  8. Выложите печенье на слой пергамента для выпекания.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте творожное печенье в течение 15 – 18 минут.
  10. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления творожного печенья от Лизы Глинской – видео:

 