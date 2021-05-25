Рецепт диетического клубничного мороженого, которое не испортит вашу фигуру

25 мая 2021 , 14:37
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Источник:

инстаграм Fat Killers

На улице теплая и солнечная погода, пора пробовать мороженое! Если вы следите за фигурой, или просто не употребляете сахара – наш рецепт мороженого из клубники придется вам по вкусу.

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По этому рецепту вы с легкостью можете приготовить любое вкусное и полезное мороженое, достаточно заменить клубнику черникой, пюре из персика или груши и вкусный и питательный десерт готов.

Рецепт полезного мороженого

Ингредиенты:
– 200 г клубники;
– 2 ст. л кукурузного крахмала;
– 150 г творога;
– 50 г молока
– 70 г йогурта;
– подсластитель на ваш вкус;
– ванильный сахар на ваш вкус;
– мята на ваш вкус.
  • Для приготовления клубничного джема удалите хвостики из ягод. Измельчите клубнику блендером и добавьте крахмал и подсластитель на ваш вкус.
  • Перелейте клубничный джем в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Варите смесь до загустения постоянно помешивая. Консистенция должна быть жидкая, но однородная и тягучая.
  • Творог, йогурт и молоко перебейте в блендере до однородной консистенции. Добавьте к молочной смеси охлажденный клубничный джем, мяту и перемешиваем.
  • Разлейте жидкое мороженое по формочкам и отправьте в морозилку. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак