Кстати, индейку можно заменить курицей. Нежная, сочная курятина прекрасно сочетается с лимонной глазурью, и времени на приготовление в этом случае нцжно вдвое меньше.

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Рецепт индейки в лимонной глазури

Время: 4 – 5 часов

4 – 5 часов Порции: 6 – 8 порций

Ингредиенты:

– 4 – 5 килограммов индейки (тушка);

– 3 лимона;

– 75 миллилитров сухого белого вина;

– 75 граммов жженого сахара;

– по 1 столовой ложке свежих трав (шалфей, орегано, чабрец);

– 3 столовые ложки растительного масла;

– соль;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Тщательно очистите тушку индейки, извлеките внутренности, промойте под проточной водой мясо. Слегка отделите кожу и натрите травами. С лимонов снимите цедру и выжмите 4 столовые ложки сока. Разрежьте мякоть на половинки и поместите внутрь птицы. Для приготовления лимонной глазури смешайте сахар с лимонным соком и вином. Тщательно перемешайте ингредиенты и отправьте в холодильник. Переложите тушку индейки в жаростойкий противень и сбрызните оливковым маслом. Разогрейте духовку до 150 градусов и поставьте туда запекаться индейку на 3,5 часа. За 30 минут до конца приготовления несколько раз полейте индейку лимонной глазурью. Готовую индейку подавайте к столу с печеным картофелем и салатом из свежих овощей и зелени.

Приятного аппетита!

Текст публикации Мастер Шеф:

Не знаете, что приготовить родным на ужин? Сохраняйте рецепт невероятно вкусной индейки в лимонной глазури!

Ингредиенты:

Индейка – 4,5-5 кг

Лимон – 3 шт.

Сухое белое вино – 75 мл

Жженый сахар – 75 г

Рубленые свежие травы (шалфей, душица, чабрец) – по 1 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль

Перец

Приготовление:

– Индейку зачистить и удалить внутренности. Слегка отделить кожу и натереть травами.

– С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л. сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы.

– Для лимонной глазури соединить сахар, сок лимона и вино. Хорошо перемешать и убрать в холодильник.

– Переложить индейку в форму для запекания и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить в духовку на 3,5 часа при 150°С. За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.