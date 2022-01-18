До речі, індичку можна замінити на курку. Ніжна, соковита курятина чудово поєднається з лимонною глазур'ю, і часу на приготування в цьому разі потрібно вдвічі менше.

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Рецепт індички в лимонній глазурі

Час: 4 – 5 годин

4 – 5 годин Порції: 6 – 8 порцій

Інгредієнти:

– 4 – 5 кілограмів індички (тушка);

– 3 лимони;

– 75 мілілітрів сухого білого вина;

– 75 грамів паленого цукру;

– по 1 столовій ложці свіжих трав (шавлія, орегано, чебрець);

– 3 столові ложки олії;

– сіль;

– мелений чорний перець.

Приготування:

Ретельно зачистіть тушку індички, вийміть нутрощі, промийте під проточною водою м'ясо.

Злегка відокремте шкіру та натріть її травами.

Із лимонів зніміть цедру та вичавіть 4 столові ложки соку.

Розріжте м'якоть на половинки й помістіть всередину птиці.

Для лимонної глазурі змішайте цукор із соком лимона та вином. Ретельно перемішайте інгредієнти й відправте в холодильник.

Перекладіть тушку індички до жаротривкого дека й скропіть оливковою олією.

Розігрійте духовку до 150 градусів і поставте туди запікатися індичку на 3,5 години.

За 30 хвилин до кінця приготування кілька разів полийте індичку лимонною глазур'ю.

Готову індичку подавайте до столу з печеною картоплею й салатом зі свіжих овочів та зелені.

Смачного!

Текст публікації МастерШеф:

Не знаєте, що приготувати рідним на вечерю? Зберігайте рецепт неймовірно смачної індички в лимонній глазурі!

Інгредієнти:

Індичка — 4,5–5 кг

Лимон — 3 шт.

Сухе біле вино — 75 мл

Палений цукор — 75 г

Рубані свіжі трави (шавлія, материнка, чебрець) — по 1 ст. л.

Оливкова олія — 3 ст. л.

Сіль

Перець

Приготування:

– Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами.

– З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці.

– Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник.

– Перекласти індичку у форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год. при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.