Индейка в лимонной глазури: вокруг этого блюда соберется вся семья
Источник:инстаграм МастерШеф
Ждете в гости родственников, но не знаете, что приготовить, чтобы было сытно и вкусно? А мы уже нашли для вас нужный рецепт. Это – индейка с лимонной глазурью.
Кстати, индейку можно заменить курицей. Нежная, сочная курятина прекрасно сочетается с лимонной глазурью, и времени на приготовление в этом случае нцжно вдвое меньше.
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Рецепт индейки в лимонной глазури
- Время: 4 – 5 часов
- Порции: 6 – 8 порций
– 4 – 5 килограммов индейки (тушка);
– 3 лимона;
– 75 миллилитров сухого белого вина;
– 75 граммов жженого сахара;
– по 1 столовой ложке свежих трав (шалфей, орегано, чабрец);
– 3 столовые ложки растительного масла;
– соль;
– молотый черный перец.
Приготовление:
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Тщательно очистите тушку индейки, извлеките внутренности, промойте под проточной водой мясо.
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Слегка отделите кожу и натрите травами.
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С лимонов снимите цедру и выжмите 4 столовые ложки сока.
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Разрежьте мякоть на половинки и поместите внутрь птицы.
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Для приготовления лимонной глазури смешайте сахар с лимонным соком и вином. Тщательно перемешайте ингредиенты и отправьте в холодильник.
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Переложите тушку индейки в жаростойкий противень и сбрызните оливковым маслом.
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Разогрейте духовку до 150 градусов и поставьте туда запекаться индейку на 3,5 часа.
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За 30 минут до конца приготовления несколько раз полейте индейку лимонной глазурью.
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Готовую индейку подавайте к столу с печеным картофелем и салатом из свежих овощей и зелени.
Приятного аппетита!
Текст публикации Мастер Шеф:
Не знаете, что приготовить родным на ужин? Сохраняйте рецепт невероятно вкусной индейки в лимонной глазури!
Ингредиенты:
- Индейка – 4,5-5 кг
- Лимон – 3 шт.
- Сухое белое вино – 75 мл
- Жженый сахар – 75 г
- Рубленые свежие травы (шалфей, душица, чабрец) – по 1 ст. л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Соль
- Перец
Приготовление:
– Индейку зачистить и удалить внутренности. Слегка отделить кожу и натереть травами.
– С лимонов снять цедру и отжать 4 ст. л. сока. Затем мякоть разрезать на половинки и поместить внутрь птицы.
– Для лимонной глазури соединить сахар, сок лимона и вино. Хорошо перемешать и убрать в холодильник.
– Переложить индейку в форму для запекания и сбрызнуть оливковым маслом. Отправить в духовку на 3,5 часа при 150°С. За полчаса до конца запекания несколько раз полить лимонной глазурью.