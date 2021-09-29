Справиться с приготовлением такого рецепта капкейков может любой начинающий или даже ребенок. От этого десерта особое удовольствие получат любители шоколада.

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У блюда яркий, насыщенный вкус и слегка влажная структура. Регулировать вкус нежного десерта, что тает во рту, можно большим или меньшим количеством какао.

Рецепт брауни - капкейков

Время: 1 час

Порций: 2

Уютный десерт / Фото Unsplash

Ингредиенты :

масло сливочное 200 грамм;

темный шоколад 180 грамм;

яйца 6 штук;

сахарная пудра 400 грамм;

какао 20 грамм;

пшеничная мука 200 грамм;

соль 0,5 грамм .

Приготовление :

Для начала необходимо порезать масло на квадратики, а шоколад измельчить на мелкие кусочки. В кастрюле на медленном огне растопить масло. После того, как масло полностью растопится, добавьте измельченный шоколад и время от времени перемешивайте. Когда шоколад растает, снимите кастрюлю с огня и подождите, пока масса немного остынет. В большой миске тщательно взбейте яйца с пудрой до образования пены. Добавьте в миску массу из масла и шоколада маленькими порциями и тщательно все вымешивайте. Соедините все сухие ингредиенты: какао, муку и соль. С помощью миксера смешайте влажные и сухие ингредиенты до получения однородной массы. Смажьте формы для капкейков маслом и вылейте в них готовую массу. Капкейки следует выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 25 минут.