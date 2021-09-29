Впоратись із приготування такого рецепту капкейків може будь-який початківець або навіть дитина. Від цього десерту особливе задоволення отримають любителі шоколаду.
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У страви яскравий, насичений смак та злегка волога структура. Регулювати смак ніжного десерту, що тане у роті, можна більшою або меншою кількістю какао.
Рецепт брауні-капкейків
Час: 1 година
Порцій: 2
Затишний десерт / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- масло вершкове 200 грам;
- темний шоколад 180 грам;
- яйця 6 штук;
- цукрова пудра 400 грам;
- какао 20 грам;
- пшеничне борошно 200 грам;
- сіль 0,5 грам.
Приготування:
- Для початку необхідно порізати масло на квадратики, а шоколад подрібнити на маленькі шматочки.
- У каструлі на малому вогні розтопити масло.
- Після того, як масло повністю розтопиться, додайте подрібнений шоколад і час від часу перемішуйте.
- Коли шоколад розтане, зніміть каструлю з вогню і почекайте, поки маса трохи охолоне.
- У великій мисці ретельно збийте яйця з пудрою до утворення піни.
- Додайте в миску масу з масла і шоколаду маленькими порціями та ретельно все вимішуйте.
- З’єднайте всі сухі інгредієнти: какао, борошно та сіль.
- За допомогою міксера змішайте вологі і сухі інгредієнти до отримання однорідної маси.
- Змастіть форми для капкейків маслом та вилийте у них готову масу.
- Капкейки слід випікати у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів близько 25 хвилин.