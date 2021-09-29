Впоратись із приготування такого рецепту капкейків може будь-який початківець або навіть дитина. Від цього десерту особливе задоволення отримають любителі шоколаду.

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У страви яскравий, насичений смак та злегка волога структура. Регулювати смак ніжного десерту, що тане у роті, можна більшою або меншою кількістю какао.

Рецепт брауні-капкейків

Час: 1 година
Порцій: 2

Затишний десерт / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • масло вершкове 200 грам;
  • темний шоколад 180 грам;
  • яйця 6 штук;
  • цукрова пудра 400 грам;
  • какао 20 грам;
  • пшеничне борошно 200 грам;
  • сіль 0,5 грам.

Приготування:

  1. Для початку необхідно порізати масло на квадратики, а шоколад подрібнити на маленькі шматочки.
  2. У каструлі на малому вогні розтопити масло.
  3. Після того, як масло повністю розтопиться, додайте подрібнений шоколад і час від часу перемішуйте.
  4. Коли шоколад розтане, зніміть каструлю з вогню і почекайте, поки маса трохи охолоне.
  5. У великій мисці ретельно збийте яйця з пудрою до утворення піни.
  6. Додайте в миску масу з масла і шоколаду маленькими порціями та ретельно все вимішуйте.
  7. З’єднайте всі сухі інгредієнти: какао, борошно та сіль.
  8. За допомогою міксера змішайте вологі і сухі інгредієнти до отримання однорідної маси.
  9. Змастіть форми для капкейків маслом та вилийте у них готову масу.
  10. Капкейки слід випікати у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів близько 25 хвилин.