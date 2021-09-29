Для уютного чаепития: новая вариация брауни – невероятные капкейки

29 сентября 2021 , 09:07
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Источник:

Food and mood

Осенняя пора – это время уютных чаепитий и вкусной выпечки. Брауни-капкейки быстро готовятся, очень аппетитные и даже способны спасти от осенней ностальгии.

Справиться с приготовлением такого рецепта капкейков может любой начинающий или даже ребенок. От этого десерта особое удовольствие получат любители шоколада.

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У блюда яркий, насыщенный вкус и слегка влажная структура. Регулировать вкус нежного десерта, что тает во рту, можно большим или меньшим количеством какао.

Рецепт брауни-капкейков

Время: 1 час
Порций: 2

Уютный десерт / Фото Unsplash

Ингредиенты :

  • масло сливочное 200 грамм;
  • темный шоколад 180 грамм;
  • яйца 6 штук;
  • сахарная пудра 400 грамм;
  • какао 20 грамм;
  • пшеничная мука 200 грамм;
  • соль 0,5 грамм.

Приготовление :

  1. Для начала необходимо порезать масло на квадратики, а шоколад измельчить на мелкие кусочки.
  2. В кастрюле на медленном огне растопить масло.
  3. После того, как масло полностью растопится, добавьте измельченный шоколад и время от времени перемешивайте.
  4. Когда шоколад растает, снимите кастрюлю с огня и подождите, пока масса немного остынет.
  5. В большой миске тщательно взбейте яйца с пудрой до образования пены.
  6. Добавьте в миску массу из масла и шоколада маленькими порциями и тщательно все вымешивайте.
  7. Соедините все сухие ингредиенты: какао, муку и соль.
  8. С помощью миксера смешайте влажные и сухие ингредиенты до получения однородной массы.
  9. Смажьте формы для капкейков маслом и вылейте в них готовую массу.
  10. Капкейки следует выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 25 минут.
Советы
По желанию в тесто можно добавить разнообразные фрукты. Лучше всего подойдут кислые ягоды: малина или вишня. Если хотите придать блюду праздничный вид – можно украсить верх кексов кремом на основе сыра маскарпоне.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська