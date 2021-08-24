Поздравления и искренние слова известных украинских шеф-поваров мы собрали в материале Смачно 24.
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Украина, ты стала моим домом, – Эктор Хименес-Браво
Известный канадский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев с Днем Независимости Украины и признался, что здесь нашел свой дом.
Я влюбился в тебя сразу, с первых шагов. Погода, атмосфера, деревья, люди и уличные музыканты, ярмарки – все это осталось в моем сердце. Спасибо тебе за 11 лет, дорогая Украина, это лучшие времена в моей жизни,
– написал в своем инстаграме Эктор.
Эктор Хименес-Браво / Фото со страницы повара
Вместо тысячи слов – делаем важное, – Владимир Ярославский
Владимир Ярославский, ресторатор и судья популярного шоу "Мастер Шеф", поздравил украинцев с 30-летием Независимости Украины строками из стихотворения Тараса Григорьевича Шевченко: "Шануймося чорнобриві..." и пожелал всем счастливого неба и плодородной земли.
Владимир Ярославский / Фото со страницы шеф-повара
Одна из лучших кондитеров Украины Елизавета Глинская присоединилась к поздравлениям известных поваров и поздравила украинцев с праздником:
30 лет! С Днем Независимости, моя родная, молодая и красивая Украина,
– написала девушка в своем инстаграме.
Лиза Глинская / Фото со страницы кондитера
Поздравили украинцев с праздником также такие повара, как Алекс Якутов – шеф-повар реалити-шоу "Адская Кухня", Игорь Лаврешин – известный пекарь и сомелье, и Ольга Мартыновская – основательница первой кулинарной академии в Украине.
Поздравляем с Днем Независимости Украины!