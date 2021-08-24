Привітання та щирі слова відомих українських шеф-кухарів ми зібрали у матеріалі Смачно 24.

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Україно, ти стала моїм домом, – Ектор Хіменес-Браво

Відомий канадський шеф-кухар та ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво привітав українців З Днем Незалежності України та зізнався, що тут знайшов свій дім.

Я закохався в тебе одразу, з перших кроків. Погода, атмосфера, дерева, люди та вуличні музики, ярмари – все це залишилося в моєму серці. Дякую тобі за 11 років, дорога Україно, це найкращі часи в моєму житті, – написав у своєму інстаграмі Ектор.



Ектор Хіменес-Браво / Фото зі сторінки кухаря

Замість тисячі слів – робимо важливе, – Володимир Ярославський

Володимир Ярославський, ресторатор та суддя популярного шоу "Мастер Шеф" привітав українців з 30-річчям Незалежності України рядками з вірша Тараса Григоровича Шевченка: "Шануймося чорнобриві..." та побажав усім щасливого неба і родючої землі.



Володимир Ярославський / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Одна з найкращих кондитерок України Єлизавета Глінська доєдналася до привітань відомих кухарів та привітала українців зі святом:

30 років! З Днем Незалежності, моя рідна, молода та красива Україно, – написала дівчина у своєму інстаграмі.





Ліза Глінська / Фото зі сторінки кондитерки

Привітали українців зі святом також такі кухарі, як Алекс Якутов – шеф-кухар реаліті-шоу "Пекельна Кухня", Ігор Лаврешин – відомий пекар та сомельє та Ольга Мартиновська – засновниця першої кулінарної академії в Україні.

Вітаємо З Днем Незалежності України!

Важливо! 24 серпня у столиці відбувся масштабний військовий парад. Вулицями Києва пройшли близько 5 тисяч військових, залучили авіацію, флот, кінологів та близько 400 одиниць техніки та озброєння.