С Днем Независимости, Украина: поздравления известных шеф-поваров и рестораторов

Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. К поздравлениям украинцев с праздником присоединяются известные украинские шеф-повара и рестораторы. Как они поздравили украинцев с праздником, – читайте в материале.

Поздравления и искренние слова известных украинских шеф-поваров мы собрали в материале Смачно 24.

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Украина, ты стала моим домом, – Эктор Хименес-Браво

Известный канадский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев с Днем Независимости Украины и признался, что здесь нашел свой дом.

Я влюбился в тебя сразу, с первых шагов. Погода, атмосфера, деревья, люди и уличные музыканты, ярмарки – все это осталось в моем сердце. Спасибо тебе за 11 лет, дорогая Украина, это лучшие времена в моей жизни,

– написал в своем инстаграме Эктор.



Эктор Хименес-Браво / Фото со страницы повара

Вместо тысячи слов – делаем важное, – Владимир Ярославский

Владимир Ярославский, ресторатор и судья популярного шоу "Мастер Шеф", поздравил украинцев с 30-летием Независимости Украины строками из стихотворения Тараса Григорьевича Шевченко: "Шануймося чорнобриві..." и пожелал всем счастливого неба и плодородной земли.



Владимир Ярославский / Фото со страницы шеф-повара

Одна из лучших кондитеров Украины Елизавета Глинская присоединилась к поздравлениям известных поваров и поздравила украинцев с праздником:

30 лет! С Днем Независимости, моя родная, молодая и красивая Украина,

– написала девушка в своем инстаграме.



Лиза Глинская / Фото со страницы кондитера

Поздравили украинцев с праздником также такие повара, как Алекс Якутов – шеф-повар реалити-шоу "Адская Кухня", Игорь Лаврешин – известный пекарь и сомелье, и Ольга Мартыновская – основательница первой кулинарной академии в Украине.

Поздравляем с Днем Независимости Украины!