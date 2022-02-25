Просто готовятся, долго не портятся: картофель в мундире и тушеная квашеная капуста
25 февраля 2022 , 13:25Читати новину українською
Нет вдохновения кулинарить? Есть перебои с электричеством? Вспомните старые добрые блюда. Готовятся они с мимимумом усилий и хранятся несколько дней даже при комнатной температуре.
А еще дольше – в холодильнике (4 – 5 дней). Кроме сваренного в мундире картофеля и тушеной квашеной капусты в холодильнике хорошо хранятся вареные яйца (не менее 6 – 7 минут кипения), гречка и картофель (клубни нужно смазать сливочным или растительным маслом).
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Картофель в мундире
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 6
– картофель;
– масло;
– чеснок;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно (лучше щеткой) вымойте картофель под проточной водой.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Переложите картофель в миску, сбрызните маслом и посыпьте солью.
- Чеснок очистите от шелухи и разделите на зубчики.
- Выложите картофель на противень, разложите между клубнями чеснок.
- Отправьте противень в духовку на 60 – 80 минут. Время запекания зависит от величины картофелин.
- К сваренному в мундире картофелю можно подать квашеную капусту, маринованные либо квашеные огурцы или помидоры.
Приятного аппетита!
Тушеная квашеная капуста с сосисками
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Фото Кухарі
– 500 граммов квашеной капусты;
– 200 граммов шампиньонов;
– 8 – 10 сосисок;
– молотый черный перец.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду. Влейте в нее 100 миллилитров воды, добавьте квашеную капусту и тушите ее 20 минут.
- Приправьте молотым черным перцем.
- Мытые грибы нарежьте кусочками и добавьте в капусту. Подлейте еще воды, чтобы ингредиенты тушились, а не жарились.
- Сосиски нарежьте произвольным образом и отправьте к капусте. Тушите все еще 5 минут.
- Подавайте блюдо с отварной гречкой или картофелем.
Приятного аппетита!