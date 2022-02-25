Просто готовятся, долго не портятся: картофель в мундире и тушеная квашеная капуста

25 февраля 2022 , 13:25
Читати новину українською

Нет вдохновения кулинарить? Есть перебои с электричеством? Вспомните старые добрые блюда. Готовятся они с мимимумом усилий и хранятся несколько дней даже при комнатной температуре.

А еще дольше – в холодильнике (4 – 5 дней). Кроме сваренного в мундире картофеля и тушеной квашеной капусты в холодильнике хорошо хранятся вареные яйца (не менее 6 – 7 минут кипения), гречка и картофель (клубни нужно смазать сливочным или растительным маслом).

Читайте также Продукты первой необходимости: спасательный список

Картофель в мундире

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– картофель;
– масло;
– чеснок;
– соль.

Приготовление:

  1. Тщательно (лучше щеткой) вымойте картофель под проточной водой.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  3. Переложите картофель в миску, сбрызните маслом и посыпьте солью.
  4. Чеснок очистите от шелухи и разделите на зубчики.
  5. Выложите картофель на противень, разложите между клубнями чеснок.
  6. Отправьте противень в духовку на 60 – 80 минут. Время запекания зависит от величины картофелин.
  7. К сваренному в мундире картофелю можно подать квашеную капусту, маринованные либо квашеные огурцы или помидоры.

Приятного аппетита!

Тушеная квашеная капуста с сосисками

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Фото Кухарі

Ингредиенты:
– 500 граммов квашеной капусты;
– 200 граммов шампиньонов;
– 8 – 10 сосисок;
– молотый черный перец.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду. Влейте в нее 100 миллилитров воды, добавьте квашеную капусту и тушите ее 20 минут.
  2. Приправьте молотым черным перцем.
  3. Мытые грибы нарежьте кусочками и добавьте в капусту. Подлейте еще воды, чтобы ингредиенты тушились, а не жарились.
  4. Сосиски нарежьте произвольным образом и отправьте к капусте. Тушите все еще 5 минут.
  5. Подавайте блюдо с отварной гречкой или картофелем.

Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак