А ще довше – у холодильнику (4 – 5 днів). Окрім звареної в лушпинні картоплі та тушкованої квашеної капусти в холодильнику добре зберігаються варені яйця (не менше 6 – 7 хвилин кипіння), гречка та картопля (бульбини треба змастити вершковим маслом або олією).

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Картопля в мундирі

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– картопля;

– олія;

– часник;

– сіль.

Приготування:

Ретельно (краще щіткою) помийте картоплю під проточною водою. Розігрійте духовку до 200 градусів. Перекладіть картоплю до миски, скропіть олією й посипте сіллю. Часник почистьте від лушпиння та розділіть на зубчики. Викладіть картоплю на деко, розкладіть між бульбинами часник. Відправте деко до духовки на 60 – 80 хвилин. Час запікання залежить від величини картоплин. До звареної в лушпинні картоплі можна подати квашену капусту, мариновані або квашені огірки або помідори.

Смачного!

Тушкована квашена капуста із сосисками

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Фото Кухарі

Інгредієнти:

– 500 грамів квашеної капусти;

– 200 грамів печериць;

– 8 – 10 сосисок;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Розігрійте сковорідку. Влийте в неї 100 мілілітрів води, додайте квашену капусту й тушкуйте її 20 хвилин. Присмачте меленим чорним перцем. Миті гриби наріжте шматочками й додайте до капусти. Підлийте ще води, щоб інтредієнти тушкувались, а не смажились. Сосиски наріжте довільним чином і відправте до капусти. Тушкуйте все ще 5 хвилин. Подавайте страву с вареною гречкою чи картоплею.

Смачного!