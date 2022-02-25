А еще дольше – в холодильнике (4 – 5 дней). Кроме сваренного в мундире картофеля и тушеной квашеной капусты в холодильнике хорошо хранятся вареные яйца (не менее 6 – 7 минут кипения), гречка и картофель (клубни нужно смазать сливочным или растительным маслом).

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Картофель в мундире

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– картофель;

– масло;

– чеснок;

– соль.

Приготовление:

Тщательно (лучше щеткой) вымойте картофель под проточной водой. Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите картофель в миску, сбрызните маслом и посыпьте солью. Чеснок очистите от шелухи и разделите на зубчики. Выложите картофель на противень, разложите между клубнями чеснок. Отправьте противень в духовку на 60 – 80 минут. Время запекания зависит от величины картофелин. К сваренному в мундире картофелю можно подать квашеную капусту, маринованные либо квашеные огурцы или помидоры.

Приятного аппетита!

Тушеная квашеная капуста с сосисками

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Фото Кухарі

Ингредиенты:

– 500 граммов квашеной капусты;

– 200 граммов шампиньонов;

– 8 – 10 сосисок;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Разогрейте сковороду. Влейте в нее 100 миллилитров воды, добавьте квашеную капусту и тушите ее 20 минут. Приправьте молотым черным перцем. Мытые грибы нарежьте кусочками и добавьте в капусту. Подлейте еще воды, чтобы ингредиенты тушились, а не жарились. Сосиски нарежьте произвольным образом и отправьте к капусте. Тушите все еще 5 минут. Подавайте блюдо с отварной гречкой или картофелем.

Приятного аппетита!