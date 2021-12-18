Должен быть на столе: грибной соус, который будет смаковать с любым блюдом

Грибы – очень популярный продукт для праздничных приготовлений. Особенной любовью покупателей пользуются шампиньоны.

Трудно придумать блюдо, которому бы не подходил нежный соус из шампиньонов. Его очень легко готовить, а вкус заворожит каждого.

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Легкие ингредиенты, несколько обычных манипуляций – и вы захотите готовить соус постоянно.

Рецепт соуса из шампиньонов

Время: 1 час

Порций: 4

Незаменимый продукт / Фото Pinxabay

Ингредиенты

сливочное масло – 100 грамм;

свежие шампиньоны – 300 грамм;

2 луковицы;

300 миллилитров воды;

соль и перец – по вкусу;

душистый перец и лавровый лист;

200 миллилитров молока;

3 столовых ложки муки.

Приготовление

Лук нарезаем мелкими кубиками и кладем вместе с маслом в кастрюлю с толстым дном. Тушим 5 минут. Шампиньоны нарезаем слайсами. Добавляем их в лук и перчим блюдо. Тушим 10 минут. Вливаем воду и добавляем лавровый лист. Доводим до кипения и готовим 15 минут. В процессе готовим подбивку. Добавляем в молоко муку и размешиваем, чтобы не было комочков. Затем добавляем подбивку к грибам. Солим и перчим по вкусу. Накрываем соус крышкой и доводим до кипения на маленьком огне. Затем включаем средний огонь и готовим 10 минут. Подаем соус к любому гарниру. Перед употреблением хорошо разогреваем его.

Приятного аппетита!