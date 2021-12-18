Трудно придумать блюдо, которому бы не подходил нежный соус из шампиньонов. Его очень легко готовить, а вкус заворожит каждого.
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Легкие ингредиенты, несколько обычных манипуляций – и вы захотите готовить соус постоянно.
Рецепт соуса из шампиньонов
Время: 1 час
Порций: 4
Незаменимый продукт / Фото Pinxabay
Ингредиенты
- сливочное масло – 100 грамм;
- свежие шампиньоны – 300 грамм;
- 2 луковицы;
- 300 миллилитров воды;
- соль и перец – по вкусу;
- душистый перец и лавровый лист;
- 200 миллилитров молока;
- 3 столовых ложки муки.
Приготовление
- Лук нарезаем мелкими кубиками и кладем вместе с маслом в кастрюлю с толстым дном. Тушим 5 минут.
- Шампиньоны нарезаем слайсами. Добавляем их в лук и перчим блюдо. Тушим 10 минут.
- Вливаем воду и добавляем лавровый лист. Доводим до кипения и готовим 15 минут.
- В процессе готовим подбивку. Добавляем в молоко муку и размешиваем, чтобы не было комочков. Затем добавляем подбивку к грибам.
- Солим и перчим по вкусу.
- Накрываем соус крышкой и доводим до кипения на маленьком огне. Затем включаем средний огонь и готовим 10 минут.
- Подаем соус к любому гарниру. Перед употреблением хорошо разогреваем его.
Приятного аппетита!