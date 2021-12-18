Важко придумати страву, якій би не пасував ніжний соус з шампіньйонів. Його дуже легко готувати, а смак заворожить кожного.
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Легкі інгредієнти, декілька простих маніпуляцій – і ви захочете готувати соус постійно.
Рецепт соусу з шампіньйонів
Час: 1 година
Порцій: 4
Незамінний продукт / Фото Pinxabay
Інгредієнти
- вершкове масло – 100 грам;
- свіжі шампіньйони – 300 грам;
- 2 цибулини;
- 300 мілілітрів води;
- сіль та перець – за смаком;
- духмяний перець та лавровий лист;
- 200 мілілітрів молока;
- 3 столові ложки борошна.
Приготування
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками та кладемо разом з маслом у каструлю з товстим дном. Тушкуємо 5 хвилин.
- Шампіньйони нарізаємо слайсами. Додаємо їх до цибулі та перчимо страву. Тушкуємо 10 хвилин.
- Вливаємо воду та додаємо лавровий лист. Доводимо до кипіння та готуємо 15 хвилин.
- У процесі готуємо підбивку. Додаємо до молока борошно та розмішуємо, щоб не було грудочок. Потім додаємо підбивку до грибів.
- Солимо та перчимо за смаком.
- Накриваємо соус кришкою та доводимо до кипіння на маленькому вогні. Потім вмикаємо середній вогонь та готуємо 10 хвилин.
- Подаємо соус до будь-якого гарніру. Перед вживанням добре розігріваємо його.
Смачного!