Рецепт рождественского штоллена
Время: 6 часов
Порции: 3 штуки по 500 – 600 граммов
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Штоллен / Фото Высокий замок
Приготовление:
- Для приготовления опары смешайте чуть теплое молоко, сахар и дрожжи.
- Добавьте муку и перемешайте. Оставьте опару на 30 минут в теплом месте, накройте полотенцем.
- Для приготовления сдобы в отдельной посуде смешайте растопленное сливочное масло, яйца комнатной температуры, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, сливки. Взбейте все до однородной массы и смешайте с опарой.
- Небольшими порциями добавьте к массе просеянную муку и замесите тесто. Вымешивайте его 10 минут.
- Накройте его полотенцем и отправьте его на 40 минут в теплое место.
- Добавьте в тесто измельченные орехи, настоянные сухофрукты со специями и перемешайте. Чтобы тесто не прилипало к рукам – добавьте 1 столовую ложку муки.
- Снова накройте тесто полотенцем и отправьте еще на 1 час "отдохнуть".
Готовим начинку для штоллена
Приготовление:
- Соедините в полулитровой стеклянной банке сухофрукты, залейте их кипятком и промойте от грязи.
- Слейте воду, добавьте мелко нарезанную цедру апельсина, пряности и залейте все коньяком. Закройте банку крышкой и оставьте сухофрукты на 1 сутки в холодильнике.
- Присыпьте столешницу мукой и разделите готовое тесто на штоллен на 3 равные части. Каждую из них присыпьте мукой и придайте форму.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте штоллен 60 минут.
- Когда выпечка будет готовой, смажьте ее растопленным сливочным маслом. Важно, чтобы штоллен был горячим.
- Тщательно смажьте штоллен со всех сторон, сверху обильно посыпьте сахарной пудрой. Оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления рождественского дрезденского штоллена: