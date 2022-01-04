Рецепт рождественского штоллена

Время: 6 часов
Порции: 3 штуки по 500 – 600 граммов

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Штоллен / Фото Высокий замок

Приготовление:

  1. Для приготовления опары смешайте чуть теплое молоко, сахар и дрожжи.
  2. Добавьте муку и перемешайте. Оставьте опару на 30 минут в теплом месте, накройте полотенцем.
  3. Для приготовления сдобы в отдельной посуде смешайте растопленное сливочное масло, яйца комнатной температуры, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, сливки. Взбейте все до однородной массы и смешайте с опарой.
  4. Небольшими порциями добавьте к массе просеянную муку и замесите тесто. Вымешивайте его 10 минут.
  5. Накройте его полотенцем и отправьте его на 40 минут в теплое место.
  6. Добавьте в тесто измельченные орехи, настоянные сухофрукты со специями и перемешайте. Чтобы тесто не прилипало к рукам – добавьте 1 столовую ложку муки.
  7. Снова накройте тесто полотенцем и отправьте еще на 1 час "отдохнуть".

Готовим начинку для штоллена

Приготовление:

  1. Соедините в полулитровой стеклянной банке сухофрукты, залейте их кипятком и промойте от грязи.
  2. Слейте воду, добавьте мелко нарезанную цедру апельсина, пряности и залейте все коньяком. Закройте банку крышкой и оставьте сухофрукты на 1 сутки в холодильнике.
  3. Присыпьте столешницу мукой и разделите готовое тесто на штоллен на 3 равные части. Каждую из них присыпьте мукой и придайте форму.
  4. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте штоллен 60 минут.
  5. Когда выпечка будет готовой, смажьте ее растопленным сливочным маслом. Важно, чтобы штоллен был горячим.
  6. Тщательно смажьте штоллен со всех сторон, сверху обильно посыпьте сахарной пудрой. Оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления рождественского дрезденского штоллена: