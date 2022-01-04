Рецепт різдвяного штоллена
- Час: 6 годин
- Порції: 3 штуки по 500 – 600 грамів
Штоллен / Фото Високий замок
Приготування:
- Для приготування опари змішайте ледь тепле молоко, цукор та дріжджі.
- Додайте борошно та перемішайте. Залишіть опару на 30 хвилин в теплому місці, накрийте рушником.
- Для приготування здоби в окремому посуді змішайте розтоплене вершкове масло, яйця кімнатної температури, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, вершки. Збийте все до однорідної маси та змішайте з опарою.
- Невеликими порціями додайте до маси просіяне борошно та замісіть тісто. Вимішуйте його 10 хвилин.
- Накрийте його рушником та відправте його на 40 хвилин в тепле місце.
- Додайте до тіста подрібнені горіхи, настояні сухофрукти зі спеціями та перемішайте. Щоб тісто не прилипало до рук – додайте 1 столову ложку борошна.
- Знову накрийте тісто рушником та відправте ще на 1 годину "відпочити".
Готуємо начинку для штоллена
Приготування:
- З'єднайте у півлітровій скляній банці сухофрукти, залийте їх окропом та промийте від бруду.
- Злийте воду, додайте дрібно нарізану цедру апельсина, прянощі та залийте все коньяком. Закрийте банку кришкою та залишіть сухофрукти на 1 добу в холодильнику.
- Присипте стільницю борошном та розділіть готове тісто на штолен на 3 рівні частини. Кожну з них присипте борошном та надайте форму.
- Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте штоллен 60 хвилин.
- Коли випічка буде готовою, змастіть її розтопленим вершковим маслом. Важливо, щоб штоллен був гарячим.
- Ретельно змастіть штоллен зі всіх сторін, зверху рясно посипте цукровою пудрою. Залишіть до повного охолодження.
Смачного!
Відеорецепт приготування різдвяного дрезденського штоллена: