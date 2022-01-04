Рецепт різдвяного штоллена

  • Час: 6 годин
  • Порції: 3 штуки по 500 – 600 грамів


Штоллен / Фото Високий замок

Приготування:

  1. Для приготування опари змішайте ледь тепле молоко, цукор та дріжджі.
  1. Додайте борошно та перемішайте. Залишіть опару на 30 хвилин в теплому місці, накрийте рушником.
  1. Для приготування здоби в окремому посуді змішайте розтоплене вершкове масло, яйця кімнатної температури, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, вершки. Збийте все до однорідної маси та змішайте з опарою.
  1. Невеликими порціями додайте до маси просіяне борошно та замісіть тісто. Вимішуйте його 10 хвилин.
  1. Накрийте його рушником та відправте його на 40 хвилин в тепле місце.
  1. Додайте до тіста подрібнені горіхи, настояні сухофрукти зі спеціями та перемішайте. Щоб тісто не прилипало до рук – додайте 1 столову ложку борошна.
  1. Знову накрийте тісто рушником та відправте ще на 1 годину "відпочити".

Готуємо начинку для штоллена

Приготування:

  1. З'єднайте у півлітровій скляній банці сухофрукти, залийте їх окропом та промийте від бруду.
  1. Злийте воду, додайте дрібно нарізану цедру апельсина, прянощі та залийте все коньяком. Закрийте банку кришкою та залишіть сухофрукти на 1 добу в холодильнику.
  1. Присипте стільницю борошном та розділіть готове тісто на штолен на 3 рівні частини. Кожну з них присипте борошном та надайте форму.
  1. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте штоллен 60 хвилин.
  1. Коли випічка буде готовою, змастіть її розтопленим вершковим маслом. Важливо, щоб штоллен був гарячим.
  1. Ретельно змастіть штоллен зі всіх сторін, зверху рясно посипте цукровою пудрою. Залишіть до повного охолодження.

Смачного!

Відеорецепт приготування різдвяного дрезденського штоллена: