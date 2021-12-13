Вкусная груша, дополненная изысканным сыром – великолепное вознаграждение за трудные ежедневные усилия. Только немного кулинарной магии нужно для того, чтобы приятно поразить свои вкусовые рецепторы и подарить им новый удивительный опыт
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Это блюдо прекрасно подойдет как для одиноких размышлений, так и для романтического ужина или дружеских угощений.
Рецепт груши в винном соусе с орехами и сыром
Время: 1 час
Порций: 1
Мечта гурмана / Фото Pinterest
Ингредиенты
- груша;
- красное сухое вино;
- сахарная пудра;
- гвоздика;
- корица;
- орехи;
- сыр Дор блю.
Приготовление
- Чистим грушу от кожуры. Затем обрезаем низ, чтобы она ровно стояла.
- Наливаем вино в металлическую посуду, добавляем сахарную пудру, гвоздику, корицу. Ставим на маленький огонь.
- Окунаем грушу в вино и варим 20 минут.
- Забираем грушу и ставим ее на салфетку, а смесь выпариваем еще 20 минут до загущения.
- Жарим орехи на сухой сковороде 5 минут.
- Выставляем грушу на тарелку, посыпаем орехами и сыром.
- Поливаем блюдо вином и украшаем палочками корицы.
Приятного аппетита!