Вкусная груша, дополненная изысканным сыром – великолепное вознаграждение за трудные ежедневные усилия. Только немного кулинарной магии нужно для того, чтобы приятно поразить свои вкусовые рецепторы и подарить им новый удивительный опыт

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Это блюдо прекрасно подойдет как для одиноких размышлений, так и для романтического ужина или дружеских угощений.

Рецепт груши в винном соусе с орехами и сыром

Время: 1 час

Порций: 1

Мечта гурмана / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • груша;
  • красное сухое вино;
  • сахарная пудра;
  • гвоздика;
  • корица;
  • орехи;
  • сыр Дор блю.

Приготовление

  1. Чистим грушу от кожуры. Затем обрезаем низ, чтобы она ровно стояла.
  2. Наливаем вино в металлическую посуду, добавляем сахарную пудру, гвоздику, корицу. Ставим на маленький огонь.
  3. Окунаем грушу в вино и варим 20 минут.
  4. Забираем грушу и ставим ее на салфетку, а смесь выпариваем еще 20 минут до загущения.
  5. Жарим орехи на сухой сковороде 5 минут.
  6. Выставляем грушу на тарелку, посыпаем орехами и сыром.
  7. Поливаем блюдо вином и украшаем палочками корицы.

Приятного аппетита!