Вкусная груша, дополненная изысканным сыром – великолепное вознаграждение за трудные ежедневные усилия. Только немного кулинарной магии нужно для того, чтобы приятно поразить свои вкусовые рецепторы и подарить им новый удивительный опыт

Интересно Три легких блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, немы и рис с крылышками

Это блюдо прекрасно подойдет как для одиноких размышлений, так и для романтического ужина или дружеских угощений.

Рецепт груши в винном соусе с орехами и сыром

Время: 1 час

Порций: 1

Мечта гурмана / Фото Pinterest

Ингредиенты

груша;

красное сухое вино;

с ахарная пудра;

гвоздика;

корица;

орехи;

сыр Дор блю.

Приготовление

Чистим грушу от кожуры. Затем обрезаем низ, чтобы она ровно стояла. Наливаем вино в металлическую посуду, добавляем сахарную пудру, гвоздику, корицу. Ставим на маленький огонь. Окунаем грушу в вино и варим 20 минут. Забираем грушу и ставим ее на салфетку, а смесь выпариваем еще 20 минут до загущения. Жарим орехи на сухой сковороде 5 минут. Выставляем грушу на тарелку, посыпаем орехами и сыром. Поливаем блюдо вином и украшаем палочками корицы.

Приятного аппетита!