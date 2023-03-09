Дети больше не будут бегать в магазин: как приготовить домашнее мороженое из моркови и шоколада
Источник:gotujmy
Домашнее мороженое – это всегда вкусно и неповторимо. Вскоре на улице будет становиться все теплее, поэтому стоит иметь под рукой несколько рецептов.
Сочетание моркови и шоколада – это всегда особый вкусовой дуэт, особенно когда речь идет о домашнем мороженом. Кремовая консистенция, пикантный вкус, который можно обыграть небольшой порцией меда или кленового сиропа – это мороженое вызовет восторг и у детей, и у взрослых.
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Рецепт мороженого из моркови и шоколада
Время: 20 минут + несколько часов в замораживание
Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 грамм тертой моркови (или замороженной кубиками);
– 100 миллилитров густой сметаны;
– 250 миллилитров молока;
– 100 грамм сахара;
– 50 грамм тертого черного шоколада;
– 15 миллилитров экстракта ванили;
– щепотка корицы.
Приготовление:
- Все ингредиенты кроме шоколада кладем в кастрюлю и нагреваем 7 – 8 минут на медленном огне. Отставляем массу, чтобы остыла.
- Аккуратно перемешиваем массу и добавляем в нее шоколад.
- Переводим массу в емкость для заморозки.
- Кладем в морозилку минимум на 5 часов. Иногда массу следует перемешивать.
Приятного аппетита!