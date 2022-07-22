Домашнее мороженое или семифредо – рецепт от украинского шеф-повара, который обязательно нужно приготовить летом.

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Вкусное, натуральное мороженое, долго держащее текстуру в морозильной камере – чистый домашний пломбир с особыми нотками. Дополнительно к мороженому можно добавить свежие сезонные ягоды, орехи или шоколад.

Рецепт домашнего мороженого на желтках.

  • Время: 7 – 8 часов
  • Порции: контейнер 1,5 литра

Приготовление:

  1. В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар и желтки. Перемешайте венчиком и поставьте на водяную баню. При постоянном помешивании заварите желтки. При использовании термометра нагрейте их до 80 градусов. Будьте внимательны, чтобы они не свернулись.
  1. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать.
  1. В конце добавьте коньяк – для лучшего вкуса (потом нужно еще немного прогреть смесь), но можно и без него.
  1. Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой в контакт. ⠀
  1. Отдельно взбейте (на средних оборотах) охлажденные сливки так, чтобы получилась не слишком плотная пена. Для лучшего результата лучше, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа. Так они будут самые стабильные при взбивании. ⠀
  1. Венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками.
  1. Форму для мороженого застелите одноразовой пищевой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или ночью. После замораживания достаньте из формы или (по желанию) можете подавать с ягодами или растопленным шоколадом, измельченными орешками.

Приятного тебе аппетита!