Домашнее мороженое или семифредо – рецепт от украинского шеф-повара, который обязательно нужно приготовить летом.
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Вкусное, натуральное мороженое, долго держащее текстуру в морозильной камере – чистый домашний пломбир с особыми нотками. Дополнительно к мороженому можно добавить свежие сезонные ягоды, орехи или шоколад.
Рецепт домашнего мороженого на желтках.
- Время: 7 – 8 часов
- Порции: контейнер 1,5 литра
Приготовление:
- В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар и желтки. Перемешайте венчиком и поставьте на водяную баню. При постоянном помешивании заварите желтки. При использовании термометра нагрейте их до 80 градусов. Будьте внимательны, чтобы они не свернулись.
- Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать.
- В конце добавьте коньяк – для лучшего вкуса (потом нужно еще немного прогреть смесь), но можно и без него.
- Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой в контакт. ⠀
- Отдельно взбейте (на средних оборотах) охлажденные сливки так, чтобы получилась не слишком плотная пена. Для лучшего результата лучше, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа. Так они будут самые стабильные при взбивании. ⠀
- Венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками.
- Форму для мороженого застелите одноразовой пищевой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или ночью. После замораживания достаньте из формы или (по желанию) можете подавать с ягодами или растопленным шоколадом, измельченными орешками.
Приятного тебе аппетита!