Домашнє морозиво або ж семіфредо – рецепт від українського шеф-кухаря, який обов'язково потрібно приготувати влітку.

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Смачне, натуральне морозиво, яке довго тримає текстуру у морозильній камері – чистий домашній пломбір з особливими нотками. Додатково до морозива можна додати свіжі сезонні ягоди, горіхи або шоколад.

Рецепт домашнього морозива на жовтках

Час: 7 – 8 годин

7 – 8 годин Порції: контейнер 1,5 літра

Інгредієнти:

– 100 грамів цукру;

– 20 грамів коньяку;

– 350 грамів жирних коров'ячих вершків 30 – 35%;

– 7 сирих яєчних жовтків.

Приготування:

В скляну або ж металеву миску додайте цукор та жовтки. Перемішайте вінчиком та поставте на водяну баню. При постійному помішуванні заваріть жовтки. Якщо користуєтесь термометром, нагрійте їх до 80 градусів. Будьте уважні, щоб вони не згорнулись.

Якщо не маєте термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати.

Наприкінці додайте коньяку – для кращого смаку (потім треба ще трохи прогріти суміш), але можна і без нього.

Готову суміш відставте трохи охолонути, накривши харчовою плівкою в контакт. ⠀

Окремо збийте (на середніх оборотах) охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години. Так вони будуть найстабільніші при збиванні. ⠀

Вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками.

Форму для морозива застеліть одноразовою харчовою плівкою. Перелийте суміш та відправте у морозилку на 6 – 8 годин або на ніч. Після заморожування дістаньте з форми, або (за бажанням) можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками.

Смачного!