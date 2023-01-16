Домашнее печенье с повидлом от Лизы Глинской

16 января 2023, 13:31
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Источник:

Елизавета Глинская

Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного домашнего печенья с повидлом, которое получится у каждого.

Печенье с повидлом готовится легко и быстро из простых продуктов. Такая выпечка хранится более 2-х недель и не портится.

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Его удобно брать в дорогу, давать деткам в садик или в школу. А насчет повидла, выбирайте его густую консистенцию, чтобы не утекло.

Рецепт печенья с повидлом

  • Время: 60 минут
  • Порции: 20 штук

Домашнее печенье с повидлом / Фото из личного архива Елизаветы Глинской

Ингредиенты:
– 8 столовых ложек муки;
– 6 столовых ложек сахара;
– 140 граммов сливочного масла;
– соль;
– ванильный сахар;
– 200 граммов варенья или повидла.

Приготовление:

  • Смешиваем муку с сахаром, добавляем соль, ванильный сахар.
  • Натираем холодное сливочное масло на терке, делаем крошку. Отправляем в морозилку на 20 – 30 минут.
  • Подготовим форму (металлическую или силиконовую), обмазываем ее маслом и посыпаем мукой.
  • Формируем печенье: 1 столовую ложку крошки, внутрь варенья и сверху еще одну ложку крошки.
  • Отправляем все выпекаться в духовую, предварительно разогретую до 175 градусов, на 15 – 20 минут.
  • Оставляем на 5 минут охладиться, переворачиваем и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего печенья с повидлом:

 

Автор: Богданна Рибак