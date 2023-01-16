Печиво з повидлом готується легко та швидко, із простих продуктів. Така випічка зберігається понад 2-х тижні і не псується.
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Його зручно брати в дорогу, давати діткам в садок чи до школи. А щодо повидла, обирайте його густої консистенції, аби не витекло.
Рецепт печива з повидлом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 20 штук
Домашнє печиво з повидлом / Фото з особистого архіву Єлизавети Глінської
Приготування:
- Змішуємо борошно з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор.
- Натираємо холодне вершкове масло на тертці, робимо крихту. Відправляємо в морозилку на 20 – 30 хвилин.
- Підготуємо форму (металеву або силіконову), обмазуємо її маслом та посипаємо борошном.
- Формуємо печиво: 1 столову ложку крихти, у середину варення та зверху ще одну ложку крихти.
- Відправляємо все випікатися в духову, попередньо розігріту до 175 градусів, на 15 – 20 хвилин.
- Залишаємо на 5 хвилин охолонути, перевертаємо і подаємо до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього печива з повидлом: