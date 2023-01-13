Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом простого пирога с мандаринами, который приготовил на обычной сковородке.

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Шеф-повар уверяет, что мы несокрушимы и нас не испугают трудности, особенно когда хочется сладенького. Мандариновый пирог именно такой: простой, вкусный, ароматный и сочный.

Рецепт пирога с мандаринами на сковороде

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 5 – 6 мандарин среднего размера;

– 20 граммов сливочного масла;

– 30 граммов сахара;

– молотая корица или кардамон.

Для теста:

– куриное яйцо;

– 50 граммов молока;

– 50 граммов сахара;

– 25 граммов масла;

– 120 граммов муки;

– 5 граммов разрыхлителя;

– цедра лимона.

Приготовление:

На антипригарную сковороду высыпаем сахар и сливочное масло. Помешиваем лопаткой и доводим до карамельного цвета.

Очищенные разрезанные мандарины пополам выкладываем на карамель срезом вниз и посыпаем специями.

Для теста смешиваем все ингредиенты и поливаем мандарины. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне, пока тесто не пропечется.

Готовый пирог листаем с помощью тарелки и подаем к столу горячим или охлажденным. Он получается сочный и ароматный.

Приятного тебе аппетита!

