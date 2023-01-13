Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом простого пирога с мандаринами, который приготовил на обычной сковородке.
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Шеф-повар уверяет, что мы несокрушимы и нас не испугают трудности, особенно когда хочется сладенького. Мандариновый пирог именно такой: простой, вкусный, ароматный и сочный.
Рецепт пирога с мандаринами на сковороде
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- На антипригарную сковороду высыпаем сахар и сливочное масло. Помешиваем лопаткой и доводим до карамельного цвета.
- Очищенные разрезанные мандарины пополам выкладываем на карамель срезом вниз и посыпаем специями.
- Для теста смешиваем все ингредиенты и поливаем мандарины. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне, пока тесто не пропечется.
- Готовый пирог листаем с помощью тарелки и подаем к столу горячим или охлажденным. Он получается сочный и ароматный.
Приятного тебе аппетита!