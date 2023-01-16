Печенье с повидлом готовится легко и быстро из простых продуктов. Такая выпечка хранится более 2-х недель и не портится.

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Его удобно брать в дорогу, давать деткам в садик или в школу. А насчет повидла, выбирайте его густую консистенцию, чтобы не утекло.

Рецепт печенья с повидлом

Время: 60 минут

60 минут Порции: 20 штук

Домашнее печенье с повидлом / Фото из личного архива Елизаветы Глинской

Ингредиенты:

– 8 столовых ложек муки;

– 6 столовых ложек сахара;

– 140 граммов сливочного масла;

– соль;

– ванильный сахар;

– 200 граммов варенья или повидла.

Приготовление:

Смешиваем муку с сахаром, добавляем соль, ванильный сахар.

Натираем холодное сливочное масло на терке, делаем крошку. Отправляем в морозилку на 20 – 30 минут.

Подготовим форму (металлическую или силиконовую), обмазываем ее маслом и посыпаем мукой.

Формируем печенье: 1 столовую ложку крошки, внутрь варенья и сверху еще одну ложку крошки.

Отправляем все выпекаться в духовую, предварительно разогретую до 175 градусов, на 15 – 20 минут.

Оставляем на 5 минут охладиться, переворачиваем и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего печенья с повидлом: