Как приготовить сливочное масло в домашних условиях: рецепт от Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова поделилась рецептом сливочного масла, который готовит дома. Как правильно готовить – читайте в материале.
Сливочное масло – молочный продукт, который готовится путем взбивания сливок. Для приготовления масла самое главное – купить свежие сливки с приятным запахом, вкусом, без добавления примесей и сахара.
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Как приготовить сливочное масло
- Для приготовления масла, достаньте сливки из холодильника, выложите в миску. Важно! Сливки должны быть холодными.
- В глубокой миске взбейте сливки миксером до появления комочков. Слейте лишнюю воду.
- Масло несколько раз помойте холодной водой.
- Формы для хранения масла выстелите пищевой пленкой, выложите масло. Храните в холодильнике.
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Намазки со сливочным маслом
- Для намазки сливочное масло соедините с паприкой, добавьте соль, сухой чеснок, перемешайте.
- Помойте укроп, измельчите ножом. Отдельно в миске смешайте с маслом.
- Отдельно в миске смешайте масло с солью. Разогрейте духовку до температуры 150 градусов, подогрейте хлеб, смажьте любой намазкой. Приятного аппетита!
Рецепт домашнего сливочного масла от Тани Литвиновой в видео:
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