Татьяна Литвинова поделилась рецептом сливочного масла, который готовит дома. Как правильно готовить – читайте в материале.

Сливочное масло – молочный продукт, который готовится путем взбивания сливок. Для приготовления масла самое главное – купить свежие сливки с приятным запахом, вкусом, без добавления примесей и сахара.

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Как приготовить сливочное масло

Ингредиенты:

– 1 литр домашних сливок (в готовом виде 620 граммов).

Для приготовления масла, достаньте сливки из холодильника, выложите в миску. Важно! Сливки должны быть холодными. В глубокой миске взбейте сливки миксером до появления комочков. Слейте лишнюю воду. Масло несколько раз помойте холодной водой. Формы для хранения масла выстелите пищевой пленкой, выложите масло. Храните в холодильнике.

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Намазки со сливочным маслом

Ингредиенты:

– укроп;

– ¼ чайной ложки паприки;

– сухой чеснок;

– соль.

Для намазки сливочное масло соедините с паприкой, добавьте соль, сухой чеснок, перемешайте. Помойте укроп, измельчите ножом. Отдельно в миске смешайте с маслом. Отдельно в миске смешайте масло с солью. Разогрейте духовку до температуры 150 градусов, подогрейте хлеб, смажьте любой намазкой. Приятного аппетита!

Рецепт домашнего сливочного масла от Тани Литвиновой в видео: