Как приготовить хлеб в духовке на сухих дрожжах: рецепт
Самый вкусный хлеб – приготовленный собственноручно, руками и из простых ингредиентов, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.
Источник: Smachno News
Аромат свежей выпечки всегда завораживает и вызывает безумный аппетит. Пухленький домашний хлеб с хрустящей корочкой ... объедение!
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Для приготовления домашнего хлеба вам не нужно покупать дорогие ингредиенты, а свежие дрожжи мы предлагаем заменить на сухие.
Хватит покупать магазинный хлеб, пеките его дома и привлекайте к приготовлению всю семью!
Как приготовить домашний хлеб на сухих дрожжах
Ингредиенты:
– 375-405 г муки;
– 375 мл воды;
– ½ ч. л сухих дрожжей;
– 1 ст. л морской соли.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито. Смешайте ее с сухими дрожжами и солью. Перемешивайте ингредиенты в течение минуты, важно, чтобы мука насытилась кислородом.
- Подогрейте воду до 40 градусов, введите в сухие ингредиенты и замесите тесто.
- Готовое тесто накройте пищевой пленкой и оставьте подойти в теплом месте в течение 12-18 часов.
- Разогрейте духовку до 240 градусов и нагрейте противень течение 10 минут.
- На прогретый противень выложите сложившуюся буханку хлеба и отправьте печься на 45 минут. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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