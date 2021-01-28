Самый вкусный хлеб – приготовленный собственноручно, руками и из простых ингредиентов, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.

Источник: Smachno News

Аромат свежей выпечки всегда завораживает и вызывает безумный аппетит. Пухленький домашний хлеб с хрустящей корочкой ... объедение!

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Для приготовления домашнего хлеба вам не нужно покупать дорогие ингредиенты, а свежие дрожжи мы предлагаем заменить на сухие.

Хватит покупать магазинный хлеб, пеките его дома и привлекайте к приготовлению всю семью!

Как приготовить домашний хлеб на сухих дрожжах

Ингредиенты:

– 375-405 г муки;

– 375 мл воды;

– ½ ч. л сухих дрожжей;

– 1 ст. л морской соли.