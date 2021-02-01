Как приготовить питу: домашний рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного перекуса – постного хлеба – питы, который вы с легкостью приготовите дома.
Источник: инстаграм Татьяны Литвиновой
Пита – круглый, плоский постный хлеб, который готовится из муки и подается с любой соленой или сладкой начинкой
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Рецепт питы
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В кипяток добавьте соль. В миске смешайте муку с водой, добавьте масло, замесите тесто. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20 минут.
- Разделите тесто на 8 частей. Сформируйте кружочки, раскатайте тесто.
- Разогрейте сковороду и на большом огне обжарьте питу, переверните на другую сторону, уменьшите огонь и обжарьте несколько минут.
- Выложите питу на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт питы от Татьяны Литвиновой в видео:
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