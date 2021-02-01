Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного перекуса – постного хлеба – питы, который вы с легкостью приготовите дома.

Источник: инстаграм Татьяны Литвиновой

Пита – круглый, плоский постный хлеб, который готовится из муки и подается с любой соленой или сладкой начинкой

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Рецепт питы

Ингредиенты для теста:

– 350 граммов пшеничной муки;

– 200 миллилитров воды (кипяток);

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 0,5 чайной ложки соли.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В кипяток добавьте соль. В миске смешайте муку с водой, добавьте масло, замесите тесто. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20 минут. Разделите тесто на 8 частей. Сформируйте кружочки, раскатайте тесто. Разогрейте сковороду и на большом огне обжарьте питу, переверните на другую сторону, уменьшите огонь и обжарьте несколько минут. Выложите питу на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт питы от Татьяны Литвиновой в видео:​