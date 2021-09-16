Почему это должно быть на каждой кухне: секреты топленого сливочного масла – гхи

Домашнее топленое масло – идеальный компонент жареных блюд. Благодаря ему самая простая еда приобретает прекрасный вкус и аромат. Вытопить масло очень просто. Следуйте рецепту – и у вас все получится!

Топленое сливочное масло, или, как его называют в Индии, гхи (ги), отличается великолепным солнечным цветом и легким ореховым ароматом. Из-за низкого содержания влаги оно долго хранится, а высокая температура дымления делает его идеальным для приготовления блюд во фритюре и запекания.

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Обычное масло содержит молочные белки, а потому начинает дымить при гораздо более низкой температуре, чем гхи. В процессе же осветления эти белки из продукта удаляются – и он становится безопасным для аллергиков и тех, кто не переносит лактозу и казеин.

Топленое масло – отличный помощник кулинара / Фото Pixabay

Приготовить гхи легко. Килограмм свежего сливочного масла жирностью 82% нарезаем мелкими кусочками, отправляем в кастрюлю с толстым дном и растапливаем на медленном огне.

Доводим до кипения и держим на огне, пока не испарится влага. Выключаем плиту и собираем с масла белую пену. Оно должно стать прозрачным и золотистым.

Даем маслу немного остыть и переливаем его в чистую банку, чтобы оно "схватилось". В результате получим около 700 граммов гхи.

При комнатной температуре топленое масло хранится до 9 месяцев, а в холодильнике – до 15 месяцев.