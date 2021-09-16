Топлене вершкове масло, або, як його називають в Індії, ґхі (ґгі), вирізняється чудовим сонячним кольором і легким горіховим ароматом. Через низький уміст вологи воно довго зберігається, а висока температура диміння робить його ідеальним для приготування страв у фритюрі та запікання.

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Звичайне масло містить молочні білки, а тому починає диміти при набагато нижчій температурі, ніж ґхі. У процесі ж висвітлення ці білки з продукту видаляються – і він стає безпечним для алергіків і тих, хто не переносить лактозу та казеїн.

Топлене масло – чудовий помічник кулінара / Фото Pixabay

Приготувати ґхі легко. Кілограм свіжого вершкового масла жирністю 82% нарізаємо дрібними шматочками, кладемо до каструлі з товстим дном і топимо на повільному вогні.

Доводимо до кипіння й тримаємо на вогні, доки не випарується волога. Вимикаємо плиту й збираємо з масла білу піну. Воно має стати прозорим та золотавим.

Даємо маслу трохи охолонути й переливаємо його до чистої банки, щоб воно "схопилось". У результаті отримаємо близько 700 грамів ґхі.

При кімнатній температурі топлене масло зберігається до 9 місяців, а в холодильнику – до 15 місяців.