Согреет в холодные вечера: рецепт ароматного домашнего вина из груш

11 ноября 2023, 18:50
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Источник:

Shuba

Осень дарит щедрые урожаи разнообразных фруктов, в том числе груш. Попробуйте приготовить из них ароматное домашнее вино, которое согреет вас прохладными вечерами.

Для этого рецепта не нужно использовать дополнительный алкоголь – понадобится только вода, грушевый сок и сахар. Вкусное домашнее вино отлично подойдет для празднований или теплых встреч в кругу друзей и родных.

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Пошаговый рецепт домашнего вина из груш

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм груш;
– 300 граммов сахара;
– 700 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Переберите и помойте груши, затем разрежьте их на несколько частей и вырежьте сердцевину.
  2. Переложите нарезанные фрукты в чашу блендера и превратите их в пюре.
  3. Выжмите сок через марлю или мелкое сито.
  4. В кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Поставьте на огонь и варите сироп, постоянно помешивая. Добавьте сок, проварите еще 5 – 7 минут, помешивая. Снимите с огня и дайте смеси немного остыть.
  5. Разлейте еще тёплую жидкость в стеклянную тару, оставив немного места для брожения. Закройте крышками с гидрозатвором или резиновой перчаткой, в одном из пальцев которой сделайте отверстие иглой.
  6. Отправьте вино в тёплое темное место для брожения на 30 дней. Когда брожение закончится, перчатка должна сдуться, на дне появится осадок, а сусло станет прозрачным.
  7. Процедите вино через марлю, сложенную в несколько слоев. После этого разлейте его по бутылкам до горлышка, чтобы не было окисления при взаимодействии с кислородом. Закупорьте бутылки и уберите в темное прохладное место для созревания на 3 – 6 месяцев.
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Автор: Ольга Котів