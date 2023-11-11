Согреет в холодные вечера: рецепт ароматного домашнего вина из груш
11 ноября 2023, 18:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Осень дарит щедрые урожаи разнообразных фруктов, в том числе груш. Попробуйте приготовить из них ароматное домашнее вино, которое согреет вас прохладными вечерами.
Для этого рецепта не нужно использовать дополнительный алкоголь – понадобится только вода, грушевый сок и сахар. Вкусное домашнее вино отлично подойдет для празднований или теплых встреч в кругу друзей и родных.
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Пошаговый рецепт домашнего вина из груш
- Время: 40 минут
- Порции: 6
– 1 килограмм груш;
– 300 граммов сахара;
– 700 миллилитров воды.
Приготовление:
- Переберите и помойте груши, затем разрежьте их на несколько частей и вырежьте сердцевину.
- Переложите нарезанные фрукты в чашу блендера и превратите их в пюре.
- Выжмите сок через марлю или мелкое сито.
- В кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Поставьте на огонь и варите сироп, постоянно помешивая. Добавьте сок, проварите еще 5 – 7 минут, помешивая. Снимите с огня и дайте смеси немного остыть.
- Разлейте еще тёплую жидкость в стеклянную тару, оставив немного места для брожения. Закройте крышками с гидрозатвором или резиновой перчаткой, в одном из пальцев которой сделайте отверстие иглой.
- Отправьте вино в тёплое темное место для брожения на 30 дней. Когда брожение закончится, перчатка должна сдуться, на дне появится осадок, а сусло станет прозрачным.
- Процедите вино через марлю, сложенную в несколько слоев. После этого разлейте его по бутылкам до горлышка, чтобы не было окисления при взаимодействии с кислородом. Закупорьте бутылки и уберите в темное прохладное место для созревания на 3 – 6 месяцев.