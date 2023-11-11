Для цього рецепту не потрібно використовувати додатковий алкоголь – знадобиться лише вода, грушевий сік та цукор. Смачне домашнє вино чудово підійде для святкувань чи теплих зустрічей у колі друзів та рідних.

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Покроковий рецепт домашнього вина з груш

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм груш;

– 300 грамів цукру;

– 700 мілілітрів води.

Приготування:

Переберіть та помийте груші, після чого розріжте їх на кілька частин та виріжте серцевину. Перекладіть нарізані фрукти в чашу блендера та перетворіть їх на пюре. Витисніть сік через марлю або дрібне сито. У каструлю налийте воду та додайте цукор. Поставте її на вогонь та варіть сироп, постійно помішуючи. Додайте сік, проваріть ще 5 – 7 хвилин, помішуючи. Зніміть з вогню та дайте суміші трохи охолонути. Розлийте ще теплу рідину в скляну тару, залишивши трохи місця для бродіння. Закрийте кришками з гідрозасувками або гумовою рукавичкою, в одному з пальців якої зробіть отвір голкою. Відправте вино у тепле темне місце для бродіння на 30 днів. Коли бродіння закінчиться, рукавичка має здутися, на дні з'явиться осад, а сусло стане прозорим. Процідіть вино через марлю, складену в декілька шарів. Після цього розлийте його по пляшках до шийки, щоб не було окислення при взаємодії з киснем. Закоркуйте пляшки та приберіть у темне прохолодне місце для дозрівання на 3 – 6 місяців.

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