Собирайте виноград для вина в сухую погоду, а не после дождя или тумана. Ягоды должны быть максимально сухими.
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Рецепт домашнего вина из синего винограда
Время: 1 час + 2 месяца на выдержку
Порции: 20
Чтобы приготовить домашнее вино, стоит запастись терпением / Фото Unsplash
Приготовление:
- Отделите ягоды винограда, собранные в сухую погоду, от гроздей, не мойте, гнилые выбросьте. Разомните отборные виноградинки любым удобным способом, например, руками или пестиком.
- Переложите массу в пищевую тару и прикройте крышкой. Важно сделать это не герметично, чтобы был доступ воздуха. Оставьте в теплом месте и периодически перемешивайте – ежедневно по 2 раза.
- Через 3 – 4 дня отожмите сок. Это можно сделать с помощью пресса или ручным способом.
- На 10 литров сока добавьте 2 литра воды и 1 килограмм сахара. Поместите все в стеклянную тару, заполняя ее не более чем на 80 процентов. Сверху наденьте медицинскую перчатку и гидрозатвор.
- Сусло поставьте в теплое место для активного брожения. Температура должна составлять ориентировочно 20 – 28 градусов тепла. Через 10 дней добавьте еще 1 килограмм сахара и очень хорошо перемешайте.
- После завершения брожения, о чем будет свидетельствовать сдутая перчатка, достаньте осадок с помощью шланга. Вино перелейте в чистую тару, но уже максимально до краев. Закройте его капроновыми крышками.
- Поставьте в холодное место, а через 3 недели снимите осадок. Эту процедуру следует повторить еще через месяц. По окончании этого периода домашнее вино из синего винограда можно пить.
Приятного аппетита!