Сверхважным является и сырье. Недостаточно просто выбрать хороший виноград – нужно знать, как удержать аромат и свойства плода.

Начинающему виноделу необходимо знать о лучших сортах винограда, чтобы иметь базовое понимание процесса изготовления вина.

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Лучшие сорта винограда для белого вина

Белое вино обычно имеет более низкую кислотность. Традиционно при создании этого напитка используются только сок и плоды без кожуры и косточек.

Алиготе

Французский сорт алиготе обладает высокой урожайностью. Он очень неприхотлив в уходе, хорошо переносит холодную погоду, имеет незначительное осыпание и торочку ягод. Гроздья вырастают крупными и очень сочными – содержат до 80% жидкости. Сами плоды, хоть и мелкие, но очень сладкие и ароматные, с умеренной кислотностью.

Также этот виноград достаточно универсален. Его используют для изготовления шампанских и тихих вин, соков, используют в готовом виде. Напитки из алиготе обладают характерным цветочно-фруктовым ароматом, благодаря чему популярны как столовые вина.

Мускат белый

Белый мускат – один из самых популярных сортов винограда для десертных вин. Уровень сахара колеблется в пределах 20 – 25%, а иногда даже выше. Все зависит от региона, страны роста и степени созревания.

Ягоды обладают ярко выраженным мускатным вкусом и тонким ароматом лозы. Это очень важно, ведь именно этого аромата часто не хватает белым винам, при производстве которых не используется кожура и косточки плодов.

Уход за мускатом требует определенных навыков и знаний, ведь кусты этого сорта очень капризны к температуре, почве и даже месту посадки. Также они восприимчивы к некоторым болезням, потому как первый виноград для выращивания следует выбрать что-то другое.

Рислинг

Виноград сорта рислинг родом из Германии. Небольшие ягоды имеют очень тонкую, но крепкую кожуру. Они устойчивы к осыпанию и торошению. Также плоды способны противостоять очень серьезным морозам – даже до минус 20 градусов.

Рислинг используют для производства столовых сухих вин. Такой напиток обладает высокой кислотностью, а также очень характерными и ярко выраженными цветочными и медовыми нотками.

Среди недостатков сорта – крайне высокая склонность к вредителям и грибкам, особенно если сезон оказался аномально теплым. Проблему решает своевременная обработка саженцев и плодов.



Выбор сорта – важный этап в виноделии / Фото Unsplash

Совиньон Блан

Белый совиньон является одним из самых популярных сортов винограда, поскольку отлично подходит для начинающих виноделов:

имеет хорошую урожайность;

созреет в удобное для виноделия время – в сентябре или начале октября;

устойчив к милдью, но боится многих других грибковых заболеваний;

способен переносить морозы до минус 25 градусов;

отлично поддается смешиванию с другими сортами винограда.

Особенностью готового напитка является насыщенный бархатный вкус и аромат, который может отличаться в зависимости от места произрастания саженца. Запах вина может быть как характерно ягодным и даже тропическим, так и тяжелым травянистым.

Шардоне

Шардоне – очень популярный сорт среди виноделов. Причин тому множество:

хорошая устойчивость к болезням и грибкам лозы и плодов, в частности благодаря естественному восковому налету;

сопротивляемость засухам, чрезмерную влагу ягоды не любят;

быстрое созревание;

среднего размера гроздья – не маленькие, что важно для урожайности, и не слишком большие, из-за чего ягоды не опадают;

умеренная кислотность, сахаристость и сочность.

Главным преимуществом этого сорта является его относительная нейтральность. В отличие от рислинга, шардоне не имеет ярко выраженного характерного букета, поэтому конечный вкус вина будет полностью зависеть от руки винодела.



На вкус вина влияет буквально все / Фото Unsplash

Лучшие сорта винограда для красного вина

Красные вина в большинстве своем считаются более благородными. Даже крупным заводам-производителям вин бывает сложно правильно раскрыть и подать виноматериал. Особенно это касается сухих напитков экстракласса, ведь высокая кислотность и тонкость сусла создает особые требования к технологическому процессу изготовления вина.

Пино Нуар

При невысокой стоимости производства вина пино нуар обладают невероятно богатым вкусом, ароматом и благородной телесностью, которые могут сравниться с самыми дорогими элитными напитками.

Эта лоза и ягоды умеренно устойчивы к морозам, грибкам, перепадам температур, однако в то же время они умеренно подвержены различным редким заболеваниям, предусмотреть которые без должного опыта и средств очень сложно. Пино нуар очень плохо растет в низинах и на равнинах – этот сорт любит исключительно горную местность.

Саперави

Самый древний сорт красного вина, вероятно, родом из Кахетии. Его любят за терпкий вкус с ощутимой телесностью и вязкостью. Преимущественные нотки:

черная смородина,

чернослив,

ежевика,

иногда вишня.

Из этого сорта выходит прекрасное недорогое вино как для стола, так и для дегустации или вечерних посиделок.

Единственным недостатком является его долгое и позднее созревание, обычно занимающее до полугода. Саперави хорошо противостоит засухам, морозам, растет на разных типах почв, кроме совсем сухих, засоленных и заболоченных.

Монастрел

Популярное в Европе сухое столовое вино родом из Испании. Оно понравится любители саперави, ведь этот напиток также яркий, ягодный, терпкий и вязкий, пряный и очень массивный.

В то же время, аромат может быть слишком необычным и агрессивным – напитки с большой выдержкой имеют характерный запах коры, дичи, крови.

Для роста ему нужен жаркий климат, много солнца, сухое и длинное лето. Если переборщить с поливом или погода кажется влагой, то виноград может не дать урожая или дать, но погибнуть в следующем году.



Домашнее вино по-особому вкусное / Фото Unsplash

Каберне-Совиньон

Вина каберне-совиньон можно назвать едва ли не самыми популярными напитками в своей категории. Яркий фруктовый вкус и ровный вкус, умеренная кислотность, невысокая стоимость делает эти вина действительно отличным выбором для каждого.

Виноградники этого вида занимают самую большую площадь во всем мире. Он может произрастать как в жарком сухом, так и во влажном прохладном климате. Кусты устойчивы к морозам до минус 30 градусов даже без утепления, обладают врожденным иммунитетом к болезням и не слишком привлекают внимание насекомых.

Мерло

Мерло – достаточно легкое столовое вино, конечный вкус, аромат и тело которого сильно зависят от технологии производства и выдержки.

Этот сорт – легкий и ненавязчивый, легко адаптируется к любым климатическим условиям и при этом быстро созревает, что делает его идеальным сырьем для массового виноделия.

Попробуйте и себя в виноделии. С нашим рецептом домашнего вина из синего винограда вы сможете удивить гостей отличным напитком собственного производства.