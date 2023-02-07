Домашние ириски имеют все шансы на то, чтобы стать одним из ваших любимых лакомств. Их приготовление требует немного терпения, но результат точно превзойдет ваши ожидания.

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Рецепт домашних ирисок

Время: больше часа

Порций: 2

Незабываемый вкус детства / Фото Школа Життя

Приготовление:

  1. Сливки и сахар варим на медленном огне, постоянно помешивая.
  2. Готовим массу до тех пор, пока она не загустеет.
  3. Стеклянную массу смазываем маслом и переливаем в нее смесь.
  4. Даем массе остыть и застыть.
  5. Нарезаем на маленькие конфеты.

Приятного аппетита!