Домашние ириски имеют все шансы на то, чтобы стать одним из ваших любимых лакомств. Их приготовление требует немного терпения, но результат точно превзойдет ваши ожидания.
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Рецепт домашних ирисок
Время: больше часа
Порций: 2
Незабываемый вкус детства / Фото Школа Життя
Приготовление:
- Сливки и сахар варим на медленном огне, постоянно помешивая.
- Готовим массу до тех пор, пока она не загустеет.
- Стеклянную массу смазываем маслом и переливаем в нее смесь.
- Даем массе остыть и застыть.
- Нарезаем на маленькие конфеты.
Приятного аппетита!