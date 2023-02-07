Домашні іриски мають усі шанси на те, щоб стати одними з ваших улюблених ласощів. Їх приготування потребує трішки терпіння, але результат точно перевершить ваші очікування.

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Рецепт домашніх ірисок

Час: понад годину

Порцій: 2

Незабутній смак дитинства / Фото Школа Життя

Приготування:

  1. Вершки та цукор варимо на повільному вогні, постійно помішуючи.
  2. Готуємо масу до того часу, поки вона не загусне.
  3. Скляну масу змащуємо олією та переливаємо в неї суміш.
  4. Даємо масі охолонути та застигнути.
  5. Нарізаємо на невеликі цукерки.

Смачного!