Домашні іриски мають усі шанси на те, щоб стати одними з ваших улюблених ласощів. Їх приготування потребує трішки терпіння, але результат точно перевершить ваші очікування.
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Рецепт домашніх ірисок
Час: понад годину
Порцій: 2
Незабутній смак дитинства / Фото Школа Життя
Приготування:
- Вершки та цукор варимо на повільному вогні, постійно помішуючи.
- Готуємо масу до того часу, поки вона не загусне.
- Скляну масу змащуємо олією та переливаємо в неї суміш.
- Даємо масі охолонути та застигнути.
- Нарізаємо на невеликі цукерки.
Смачного!