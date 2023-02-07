Дети будут в восторге: легкий рецепт домашних ирисок
7 февраля 2023, 18:20Читати новину українською
Источник:Smaker
Ириски – это вкус детства, который и сейчас нравится детишкам. Это лакомство можно приготовить дома, тем более, что в рецепте нет ничего сложного.
Домашние ириски имеют все шансы на то, чтобы стать одним из ваших любимых лакомств. Их приготовление требует немного терпения, но результат точно превзойдет ваши ожидания.
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Рецепт домашних ирисок
Время: больше часа
Порций: 2
Незабываемый вкус детства / Фото Школа Життя
Ингредиенты:
– 1 стакан сахара;
– 1/2 стакана сливок (18%);
– 1 пачка ванильного сахара;
– масло.
Приготовление:
- Сливки и сахар варим на медленном огне, постоянно помешивая.
- Готовим массу до тех пор, пока она не загустеет.
- Стеклянную массу смазываем маслом и переливаем в нее смесь.
- Даем массе остыть и застыть.
- Нарезаем на маленькие конфеты.
Приятного аппетита!