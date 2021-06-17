Есть сладкое и не поправляться – мечта, пожалуй, каждого! Талантливая кондитер, судья 1 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская предлагает вам приготовить дома вкусные, а главное полезные конфеты без единого грамма сахара!

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Рецепт полезных конфет

  • Время: 75 минут
  • Порции: 18 штук
  • Калорийность на 100 граммов: 235 ккал
  1. В миске смешайте банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку.
  2. Тщательно взбейте все ингредиенты в однородную массу блендером.

    Однородная масса / Скриншот из видео
     
  3. Сформируйте из образовавшейся массы круглые шарики по 15 граммов.

    Шарики конфет / Скриншот из видео
     
  4. Высыпьте какао на блюдце и обваляйте в нем сформированные конфеты.

    Сформированная конфета в какао / Скриншот из видео
     
  5. Отправьте готовые конфеты в холодильник на час охладиться. Приятного аппетита!


    Готовые полезные конфеты / Скриншот из видео

Рецепт приготовления полезных конфет из банана – видео:

Также Елизавета Глинская поделилась с поклонниками информацией о кленовом сиропе, ведь он не слишком популярен в Украине, но чрезвычайно полезен.