Есть сладкое и не поправляться – мечта, пожалуй, каждого! Талантливая кондитер, судья 1 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская предлагает вам приготовить дома вкусные, а главное полезные конфеты без единого грамма сахара!
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Рецепт полезных конфет
- Время: 75 минут
- Порции: 18 штук
- Калорийность на 100 граммов: 235 ккал
- В миске смешайте банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку.
- Тщательно взбейте все ингредиенты в однородную массу блендером.
Однородная масса / Скриншот из видео
- Сформируйте из образовавшейся массы круглые шарики по 15 граммов.
Шарики конфет / Скриншот из видео
- Высыпьте какао на блюдце и обваляйте в нем сформированные конфеты.
Сформированная конфета в какао / Скриншот из видео
- Отправьте готовые конфеты в холодильник на час охладиться. Приятного аппетита!
Готовые полезные конфеты / Скриншот из видео
Рецепт приготовления полезных конфет из банана – видео:
Также Елизавета Глинская поделилась с поклонниками информацией о кленовом сиропе, ведь он не слишком популярен в Украине, но чрезвычайно полезен.