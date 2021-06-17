Їсти солодке і не поправлятися – мрія, мабуть, кожного! Талановита кондитерка, суддя 1 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська пропонує вам приготувати вдома смачні, а головне корисні цукерки без жодного граму цукру!

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Рецепт корисних цукерок

  • Час: 75 хвилин
  • Порції: 18 штук
  • Калорійність на 100 грамів: 235 ккал
  1. У мисці з'єднайте банан, арахісову пасту, кленовий сироп та кокосове борошно.
  2. Ретельно перебийте всі інгредієнти в однорідну масу блендером.


    Однорідна маса / Скріншот з відео
     
  3. Сформуйте з утвореної маси круглі кульки по 15 грамів.


    Кульки цукерок / Скріншот з відео 
     
  4. Висипте какао на блюдце та обваляйте в ньому сформовані цукерки.


    Сформована цукерка в какао / Скріншот з відео
     
  5. Відправте готові цукерки в холодильник на годину охолодитися. Смачного!


    Готові корисні цукерки / Скріншот з відео
     

Рецепт приготування корисних цукерок з банана – відео:

Також Єлизавета Глінська поділилася з шанувальниками інформацією про кленовий сироп, щоб адже він не надто популярний в Україні, але надзвичайно корисний.