Їсти солодке і не поправлятися – мрія, мабуть, кожного! Талановита кондитерка, суддя 1 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська пропонує вам приготувати вдома смачні, а головне корисні цукерки без жодного граму цукру!

Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів

Рецепт корисних цукерок

Час: 75 хвилин

75 хвилин Порції: 18 штук

18 штук Калорійність на 100 грамів: 235 ккал

Інгредієнти:

– 100 г банана;

– 70 г кленового сиропу;

– 60 г арахісової пасти;

– 20 г какао;

– 50 г кокосового борошна.

У мисці з'єднайте банан, арахісову пасту, кленовий сироп та кокосове борошно. Ретельно перебийте всі інгредієнти в однорідну масу блендером.





Однорідна маса / Скріншот з відео

Сформуйте з утвореної маси круглі кульки по 15 грамів.





Кульки цукерок / Скріншот з відео

Висипте какао на блюдце та обваляйте в ньому сформовані цукерки.





Сформована цукерка в какао / Скріншот з відео

Відправте готові цукерки в холодильник на годину охолодитися. Смачного!





Готові корисні цукерки / Скріншот з відео



Рецепт приготування корисних цукерок з банана – відео:

Також Єлизавета Глінська поділилася з шанувальниками інформацією про кленовий сироп, щоб адже він не надто популярний в Україні, але надзвичайно корисний.