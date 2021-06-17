Сладкое на диете – запросто: рецепт полезных конфет от кондитера Лизы Глинской

Как есть сладкое и оставаться стройными? Украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусных, а главное полезных конфет без добавления сахара, глютена и животных жиров.

Есть сладкое и не поправляться – мечта, пожалуй, каждого! Талантливая кондитер, судья 1 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская предлагает вам приготовить дома вкусные, а главное полезные конфеты без единого грамма сахара!

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Рецепт полезных конфет

Время : 75 минут

: 75 минут Порции : 18 штук

: 18 штук Калорийность на 100 граммов: 235 ккал

В миске смешайте банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку. Тщательно взбейте все ингредиенты в однородную массу блендером.



Однородная масса / Скриншот из видео

Сформируйте из образовавшейся массы круглые шарики по 15 граммов.



Шарики конфет / Скриншот из видео

Высыпьте какао на блюдце и обваляйте в нем сформированные конфеты.



Сформированная конфета в какао / Скриншот из видео

Отправьте готовые конфеты в холодильник на час охладиться. Приятного аппетита!





Готовые полезные конфеты / Скриншот из видео

– 100 г банана;– 70 г кленового сиропа;– 60 г арахисовой пасты;– 20 г какао;– 50 г кокосовой муки.

Рецепт приготовления полезных конфет из банана – видео:

Также Елизавета Глинская поделилась с поклонниками информацией о кленовом сиропе, ведь он не слишком популярен в Украине, но чрезвычайно полезен.