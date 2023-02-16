Быстрые, бюджетные котлеты из рыбной консервы – блюдо, которое подойдет к любому столу. Подавайте их с гарниром из гречки, картофеля, макарон или овощным салатом.

Читайте также Готовь без напряжения: блюда из курятины, на которые понадобится до 25 минут

Относительно выбора консервы, она может быть любой: из тунца, лосося, другой рыбы, которая есть дома. Вкус блюда от этого не изменится.

Рецепт котлет из рыбной консервы

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 картофелины;

– 1 банка рыбной консервы;

– 2 лука;

– куриное яйцо;

– 1 столовая ложка манки к фаршу + для панировки;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло.

Приготовление:

Вымытый картофель отвариваем в мундире до готовности. Охлаждаем.

Рыбную консерву отцеживаем от жидкости и разминаем вилкой.

Лук очищаем и мелко нарезаем. Обжариваем на медленном огне до прозрачности.

Картофель натираем на мелкой терке и добавляем в консервы. Добавляем яйцо, соль, перец и манку, перемешиваем. Формируем котлетки и панируем в манке.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем котлетки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!