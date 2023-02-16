Швидкі, бюджетні котлети з рибної консерви – страва, яка підійде до будь-якого столу. Подавайте їх з гарніром з гречки, картоплі, макаронів чи овочевим салатом.

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Щодо вибору консерви, вона може бути будь-якою: з тунця, лосося, іншої риби, яка є в наявності вдома. Смак страви від цього не зміниться.

Рецепт котлет з рибної консерви

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Помиту картоплю відварюємо в мундирі до готовності. Охолоджуємо.
  • Рибну консерву відціджуємо від рідини та розминаємо виделкою.
  • Цибулю очищуємо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо на повільному вогні до прозорості.
  • Картоплю натираємо на дрібній тертці і додаємо до консерви. Додаємо яйце, сіль, перець і манку, перемішуємо. Формуємо котлетки і паніруємо в манці.
  • Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажуємо котлетки на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки.

Смачного!