Швидкі, бюджетні котлети з рибної консерви – страва, яка підійде до будь-якого столу. Подавайте їх з гарніром з гречки, картоплі, макаронів чи овочевим салатом.
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Щодо вибору консерви, вона може бути будь-якою: з тунця, лосося, іншої риби, яка є в наявності вдома. Смак страви від цього не зміниться.
Рецепт котлет з рибної консерви
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Помиту картоплю відварюємо в мундирі до готовності. Охолоджуємо.
- Рибну консерву відціджуємо від рідини та розминаємо виделкою.
- Цибулю очищуємо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо на повільному вогні до прозорості.
- Картоплю натираємо на дрібній тертці і додаємо до консерви. Додаємо яйце, сіль, перець і манку, перемішуємо. Формуємо котлетки і паніруємо в манці.
- Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажуємо котлетки на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки.
Смачного!