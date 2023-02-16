Домашние котлеты из рыбной консервы и картофеля: рецепт на сковороде

16 февраля 2023, 16:06
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Вкусные рецепты на каждый день

Не всегда под рукой свежий мясной фарш, но так хочется котлет. Почему бы не приготовить их из рыбной консервы, а у нас есть рецепт.

Быстрые, бюджетные котлеты из рыбной консервы – блюдо, которое подойдет к любому столу. Подавайте их с гарниром из гречки, картофеля, макарон или овощным салатом.

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Относительно выбора консервы, она может быть любой: из тунца, лосося, другой рыбы, которая есть дома. Вкус блюда от этого не изменится.

Рецепт котлет из рыбной консервы

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 картофелины;
– 1 банка рыбной консервы;
– 2 лука;
– куриное яйцо;
– 1 столовая ложка манки к фаршу + для панировки;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.

Приготовление:

  • Вымытый картофель отвариваем в мундире до готовности. Охлаждаем.
  • Рыбную консерву отцеживаем от жидкости и разминаем вилкой.
  • Лук очищаем и мелко нарезаем. Обжариваем на медленном огне до прозрачности.
  • Картофель натираем на мелкой терке и добавляем в консервы. Добавляем яйцо, соль, перец и манку, перемешиваем. Формируем котлетки и панируем в манке.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем котлетки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак