Круасаны с вишнями будем готовить на дрожжевом тесте, чтобы они были очень воздушными. По поводу начинки – ее лучше подготовить заранее.

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Такие домашние круассаны будут прекрасно смаковать с вишнями, клубникой, шоколадом или другой любимой начинкой.

Рецепт домашних круассанов с вишнями

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 12 штук

И ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 50 граммов воды;

– 100 граммов молока;

– 1 яйцо;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 40 граммов сахара;

– 5 граммов соли;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 50 граммов мягкого сливочного масла.

Для начинки:

– 200 граммов вишен;

– 50 граммов сахара;

– 15 граммов крахмала;

– желток для смазки.

Приготовление:

Начинку готовим заранее, соединяем все ингредиенты: вишни без косточек, крахмал и сахар, кипятим 1 минуту помешивая и полностью охлаждаем.

️Отдельно соединяем все сухие ингредиенты для теста и влажные. Муку обязательно просеиваем через сито. Объединяем их вместе, оставляем на 15 минут.

Добавляем к тесту мягкое масло и вымешиваем на поверхности до гладкости 10 минут. Вымешанное тесто оставляем подходить на 1 час.

Разделяем тесто на 12 равных частей, каждый кусочек формируем в шарик. Поверхность присыпаем мукой. Каждый шарик теста вытаскиваем в каплю и формируем булочки.

Внутрь кладем вишневую начинку или начинку по вашему вкусу.

️Булочки оставляем подходить на 1 час.

Перед выпеканием смазываем желтком смешанным с водой 1:2.

Выпекаем при 170 градусах 25 минут.

Готовые булочки сразу смазываем растопленным сливочным маслом.

Приятного аппетита!