Круасаны с вишнями будем готовить на дрожжевом тесте, чтобы они были очень воздушными. По поводу начинки – ее лучше подготовить заранее.
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Такие домашние круассаны будут прекрасно смаковать с вишнями, клубникой, шоколадом или другой любимой начинкой.
Рецепт домашних круассанов с вишнями
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Начинку готовим заранее, соединяем все ингредиенты: вишни без косточек, крахмал и сахар, кипятим 1 минуту помешивая и полностью охлаждаем.
- ️Отдельно соединяем все сухие ингредиенты для теста и влажные. Муку обязательно просеиваем через сито. Объединяем их вместе, оставляем на 15 минут.
- Добавляем к тесту мягкое масло и вымешиваем на поверхности до гладкости 10 минут. Вымешанное тесто оставляем подходить на 1 час.
- Разделяем тесто на 12 равных частей, каждый кусочек формируем в шарик. Поверхность присыпаем мукой. Каждый шарик теста вытаскиваем в каплю и формируем булочки.
- Внутрь кладем вишневую начинку или начинку по вашему вкусу.
- ️Булочки оставляем подходить на 1 час.
- Перед выпеканием смазываем желтком смешанным с водой 1:2.
- Выпекаем при 170 градусах 25 минут.
- Готовые булочки сразу смазываем растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!