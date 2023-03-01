Круасани з вишнями будемо готувати на дріжджовому тісті, аби вони були надзвичайно повітряними. Щодо начинки – її краще підготувати заздалегідь.
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Такі домашні круасани чудово смакуватимуть з вишнями, полуницею, шоколадом або іншою улюбленої начинкою.
Рецепт домашніх круасанів з вишнями
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 12 штук
Приготування:
- ️Начинку готуємо заздалегідь, з'єднуємо всі інгредієнти: вишні без кісточок, крохмаль та цукор, кип'ятимо 1 хвилину помішуючи і повністю охолоджуємо.
- ️Окремо з'єднуємо всі сухі інгредієнти для тіста, і вологі. Борошно обов'язково просіюємо через сито. Об'єднуємо їх разом, залишаємо на 15 хвилин.
- ️Додаємо до тіста м'яке масло і вимішуємо на поверхні до гладкості 10 хвилин. Вимішане тісто залишаємо підходити на 1 годину.
- ️Розділяємо тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок формуємо в кульку. Поверхню присипаємо борошном. Кожну кульку тіста витягуємо в каплю і формуємо булочки.
- Всередину кладемо вишневу начинку чи начинку на ваш смак.
- ️Булочки залишаємо підходити на 1 годину.
- ️Перед випіканням змазуємо жовтком змішаним з водою 1:2.
- Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин.
- Готові булочки відразу змазуємо розтопленим вершковим маслом.
Смачного!