Круасани з вишнями будемо готувати на дріжджовому тісті, аби вони були надзвичайно повітряними. Щодо начинки – її краще підготувати заздалегідь.

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Такі домашні круасани чудово смакуватимуть з вишнями, полуницею, шоколадом або іншою улюбленої начинкою.

Рецепт домашніх круасанів з вишнями

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 50 грамів води;

– 100 грамів молока;

– 1 яйце;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 40 грамів цукру;

– 5 грамів солі;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 50 грамів м'якого вершкового масла.

Для начинки:

– 200 грамів вишень;

– 50 грамів цукру;

– 15 грамів крохмалю;

– жовток для змащування.

Приготування:

️Начинку готуємо заздалегідь, з'єднуємо всі інгредієнти: вишні без кісточок, крохмаль та цукор, кип'ятимо 1 хвилину помішуючи і повністю охолоджуємо.

️Окремо з'єднуємо всі сухі інгредієнти для тіста, і вологі. Борошно обов'язково просіюємо через сито. Об'єднуємо їх разом, залишаємо на 15 хвилин.

️Додаємо до тіста м'яке масло і вимішуємо на поверхні до гладкості 10 хвилин. Вимішане тісто залишаємо підходити на 1 годину.

️Розділяємо тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок формуємо в кульку. Поверхню присипаємо борошном. Кожну кульку тіста витягуємо в каплю і формуємо булочки.

Всередину кладемо вишневу начинку чи начинку на ваш смак.

️Булочки залишаємо підходити на 1 годину.

️Перед випіканням змазуємо жовтком змішаним з водою 1:2.

Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин.

Готові булочки відразу змазуємо розтопленим вершковим маслом.

Смачного!