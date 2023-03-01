Рыхлые домашние круассаны с вишнями без лишних трудностей

Если у вас до этого не получались круассаны, ведь технология приготовления их не из простых, этот рецепт удастся легко.

Круасаны с вишнями будем готовить на дрожжевом тесте, чтобы они были очень воздушными. По поводу начинки – ее лучше подготовить заранее.

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Такие домашние круассаны будут прекрасно смаковать с вишнями, клубникой, шоколадом или другой любимой начинкой.

Рецепт домашних круассанов с вишнями

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 12 штук

– 350 граммов муки;– 50 граммов воды;– 100 граммов молока;– 1 яйцо;– 7 граммов сухих дрожжей;– 40 граммов сахара;– 5 граммов соли;– 1 пачка ванильного сахара;– 50 граммов мягкого сливочного масла.– 200 граммов вишен;– 50 граммов сахара;– 15 граммов крахмала;– желток для смазки.

Приготовление:

Начинку готовим заранее, соединяем все ингредиенты: вишни без косточек, крахмал и сахар, кипятим 1 минуту помешивая и полностью охлаждаем.

️Отдельно соединяем все сухие ингредиенты для теста и влажные. Муку обязательно просеиваем через сито. Объединяем их вместе, оставляем на 15 минут.

Добавляем к тесту мягкое масло и вымешиваем на поверхности до гладкости 10 минут. Вымешанное тесто оставляем подходить на 1 час.

Разделяем тесто на 12 равных частей, каждый кусочек формируем в шарик. Поверхность присыпаем мукой. Каждый шарик теста вытаскиваем в каплю и формируем булочки.

Внутрь кладем вишневую начинку или начинку по вашему вкусу.

️Булочки оставляем подходить на 1 час.

Перед выпеканием смазываем желтком смешанным с водой 1:2.

Выпекаем при 170 градусах 25 минут.

Готовые булочки сразу смазываем растопленным сливочным маслом.

Приятного аппетита!