Рыхлые домашние круассаны с вишнями без лишних трудностей
1 марта 2023, 16:29Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Если у вас до этого не получались круассаны, ведь технология приготовления их не из простых, этот рецепт удастся легко.
Круасаны с вишнями будем готовить на дрожжевом тесте, чтобы они были очень воздушными. По поводу начинки – ее лучше подготовить заранее.
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Такие домашние круассаны будут прекрасно смаковать с вишнями, клубникой, шоколадом или другой любимой начинкой.
Рецепт домашних круассанов с вишнями
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 12 штук
– 350 граммов муки;
– 50 граммов воды;
– 100 граммов молока;
– 1 яйцо;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 40 граммов сахара;
– 5 граммов соли;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 50 граммов мягкого сливочного масла.
Для начинки:
– 200 граммов вишен;
– 50 граммов сахара;
– 15 граммов крахмала;
– желток для смазки.
Приготовление:
- Начинку готовим заранее, соединяем все ингредиенты: вишни без косточек, крахмал и сахар, кипятим 1 минуту помешивая и полностью охлаждаем.
- ️Отдельно соединяем все сухие ингредиенты для теста и влажные. Муку обязательно просеиваем через сито. Объединяем их вместе, оставляем на 15 минут.
- Добавляем к тесту мягкое масло и вымешиваем на поверхности до гладкости 10 минут. Вымешанное тесто оставляем подходить на 1 час.
- Разделяем тесто на 12 равных частей, каждый кусочек формируем в шарик. Поверхность присыпаем мукой. Каждый шарик теста вытаскиваем в каплю и формируем булочки.
- Внутрь кладем вишневую начинку или начинку по вашему вкусу.
- ️Булочки оставляем подходить на 1 час.
- Перед выпеканием смазываем желтком смешанным с водой 1:2.
- Выпекаем при 170 градусах 25 минут.
- Готовые булочки сразу смазываем растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!